El PP vasco condicionará "cualquier negociación presupuestaria" a la mejora de financiación de la red concertada vasca

Publicado 12/01/2019 14:14:32 CET

Propone que Bizkaia financie, con hasta 200 euros al mes por alumno, los gastos educativos hasta los tres años

BILBAO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha advertido de que su formación condicionará "cualquier negociación presupuestaria" a la mejora de los conciertos con la red educativa concertada vasca antes de que concluya el mes de enero. Además, ha censurado al Gobierno vasco su actitud "irresponsable" en el conflicto en los colegios concertados y ha advertido de que "tiene la llave para solucionarlo" porque "no es un actor secundario" sino "principal".

En rueda de prensa en Bilbao, la dirigente popular, que esta semana se ha reunido con las AMPAS de los centros de enseñanza concertada de Iniciativa Social de Euskadi, "días antes de la huelga convocada entre el 16 y el 25 de enero", y que "afecta a 120.000 escolares", ha dicho haber constatado "la profunda preocupación en la que viven sumidas las familias".

Amaya Fernández ha reprochado al Gobierno vasco su actitud "irresponsable" y le ha advertido de que "tiene la llave para solucionar el conflicto" porque "no es un actor secundario, sino principal".

"Los sindicatos están reclamando mejoras en las condiciones laborales que les equiparen a las de sus compañeros de la enseñanza pública. Y la patronal, pese a su voluntad de querer llegar a un acuerdo, no puede. No puede y no va a poder porque es el Gobierno vasco quien aporta la financiación y tiene la llave

de la resolución del problema", ha censurado.

La secretaria general del PP vasco ha recordado que "pese a que Euskadi el 50% de las familias optan por una educación concertada", un porcentaje que es, incluso más elevado en Bizkaia, "sólo recibe el 34% del presupuesto del Gobierno vasco".

Por ello, y tras asegurar que "hace suyas las reivindicaciones de patronal, sindicatos y padres y madres" y ha asegurado que el PP vasco "condicionará cualquier apoyo en materia presupuestaria a la mejora inmediata de los conciertos".

"Y por inmediata queremos decir antes de que finalice el presente

mes de enero. En otras palabras: o educación, o que se olviden del PP vasco para el trámite presupuestario", ha advertido.

"GARANTIZAR LA IGUALDAD"

Amaia Fernández ha asegurado que su objetivo es "garantizar la igualdad entre familias, independientemente de que escojan red pública o concertada". "Buscaremos esa igualdad forzando la implicación del Gobierno vasco del PNV por la vía de la prórroga presupuestaria. Pero también abriremos un canal de oportunidad a través de Bizkaia", ha indicado.

En este sentido, ha asegurado que propondrá que Bizkaia financie, con hasta 200 euros al mes por alumno matriculado en la red concertada o pública del Territorio, los gastos educativos hasta los tres años. Según ha puntualizado, la medida, que supondría una inversión anual de cerca de 25 millones de euros," se ejecutaría por la vía de una reforma fiscal impulsada por las Juntas Generales de Bizkaia, que consistiría en una deducción en el ámbito del

impuesto sobre la renta de las personas físicas".

Fernández ha asegurado que este coste representa "el 60% de lo que dedica la Diputación al mantenimiento de los MENAS (Menores Extranjeros no Acompañados". "Nosotros queremos desarrollar una política fiscal que sea un efecto llamada a las familias", ha indicado.

Según ha apuntado la también candidata a diputada general, en 2013 "se incrementaron los impuestos por la crisis" y el PNV "demandó un esfuerzo extra en Euskadi a la gente", por lo que "ahora toca devolver el esfuerzo realizado por la ciudadanía".

"El Gobierno central del PP fue rebajando impuestos sin que esa reducción fuese acompañada de una rebaja fiscal en Euskadi. Es hora de solventar la grave crisis de la Educación concertada, y debemos hacerlo comenzando por Bizkaia, donde más de la mitad de las familias escogen la red concertada, sin que ello conlleve un incremento de apoyo institucional", ha dicho.