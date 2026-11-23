Archivo - La secretaria general del PP vasco, Esther Martínez - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP en Euskadi y cabeza de lista de los populares vascos al Congreso de los Diputados, Esther Martínez, ha pedido al PSOE que "deje de dar miedo" porque las pensiones "no las dan ni el PP ni el Partido Socialista".

En un acto político celebrado durante la tarde de este lunes en la Herriko Plaza de Barakaldo (Bizkaia), Martínez se ha mostrado convencida de que, con el PP, la revalorización de las pensiones con el IPC "está absolutamente garantizada".

Además, ha insistido en que el PP va a bajar el IRPF "para que no les baje la pensión" a los pensionistas, "como está ocurriendo a día de hoy". Además, ha pedido "que dejen de dar miedo" porque las pensiones "no las dan ni el PP ni el Partido Socialista".

"No las da ningún gobierno. Es un derecho que tenemos adquiridos todos los ciudadanos, y más nuestros mayores, por todo el esfuerzo hecho toda su vida para que los jóvenes, a día de hoy, tengan una oportunidad de futuro", ha concluido. Tras el acto electoral, los populares han celebrado una chocolatada con los asistentes al mitin.