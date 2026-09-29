Pradales aboga por una Justicia "rápida, entendible, pero también criticable", y que garantice derechos lingüísticos

De izquierda a derecha, la consejera vasca de Justicia, María Jesús San José; el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana; y el Lehendakari, Imanol Pradales - H.BILBAO.POOL/EUROPA PRESS

BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por una Justicia "rápida, entendible, pero también criticable", y que garantice los derechos lingüísticos en Euskadi, porque "nadie imaginaría que un juicio no se pudiera celebrar exclusivamente en castellano debido a que un juez, fiscal o abogado no supiera español". "¿Por qué hemos de admitir lo contrario con el euskera?", ha preguntado.

Además, ha defendido la separación de poderes y los "controles y contrapesos efectivos", porque "ningún poder democrático puede actuar sin límites, sin responsabilidad y sin crítica", y ha apelado a "restaurar la confianza en el conjunto de poderes públicos", cuando los datos sociológicos reflejan una disminución de la confianza de los vascos en ellos, también en los tribunales de justicia.

Pradales ha iniciado su intervención en la apertura del año judicial en Euskadi, celebrado en el Palacio de Justicia de Bilbao, agradeciendo el "incansable trabajo diario" que realizan jueces, fiscales y otros agentes jurídicos porque, a pesar de contar en ocasiones con medios humanos y materiales "limitados", desempeñan "con responsabilidad la digna y compleja función de administrar Justicia".

En su discurso, ha citado a Montesquieu, que en 1748 en su obra 'Del Espíritu de las Leyes', afirmó que "no hay libertad si el poder judicial no está separado del poder legislativo y del poder ejecutivo", y ha recordado precisamente que el modelo democrático "se asienta sobre la separación de poderes, el respeto a la esfera propia de cada uno de ellos y la existencia de controles y contrapesos efectivos". "Ningún poder democrático puede actuar sin límites, sin responsabilidad, sin crítica", ha asegurado.

A su juicio, la independencia judicial es una garantía esencial del Estado de Derecho. "Jueces y tribunales deben ejercer su función sin presiones políticas, económicas o sociales y con pleno sometimiento a la ley, pero independencia no significa ausencia de responsabilidad, de control o de debate público", ha señalado.

Para Imanol Pradales, "una Justicia independiente necesita libertad para decidir, una democracia madura necesita libertad para analizar y discutir esas decisiones". "De ese equilibrio nace el verdadero prestigio de las instituciones. Cometeríamos un grave error si pensásemos que la desafección de la ciudadanía afecta exclusivamente a la política. Es la confianza y la legitimidad del conjunto de los poderes públicos lo que está en juego. Y a todos nos corresponde restaurarlas", ha considerado.

EL CUESTIONAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

En este sentido, ha apuntado que "los datos sociológicos más recientes muestran que la confianza de la ciudadanía vasca en los tribunales de justicia, como en otros poderes públicos, ha disminuido". "En el caso de la justicia, la confianza social continúa siendo insuficiente. Existe un debate público que, cada vez con mayor intensidad, empieza a cuestionar su independencia y que algunos actores se encargan de alimentar a su conveniencia", ha manifestado.

También ha señalado que "es una realidad, en no pocas ocasiones, la lentitud y la acumulación de los casos sin resolver, si bien desigualmente repartida en los juzgados y tribunales". "A todos nos interpela la exigencia de ejemplaridad, rigor, diligencia y fiscalización independiente", ha subrayado.

"Todos estamos llamados a hacer un ejercicio de reflexión y autocrítica, también a colaborar con más intensidad a los efectos de hacer más eficaz y próxima la Administración de Justicia a la ciudadanía", ha abogado.

Por ello, ha apostado por "lograr que sea rápida y entendible, pero que también sea criticable y no únicamente por los mecanismos procesales habilitados al efecto, porque el pensamiento crítico, siempre que sea respetuoso y esté fundado, es imprescindible en una sociedad democrática avanzada". "Y esto es perfectamente compatible con plantar cara a quienes hacen algo muy distinto: erosionar y cuestionar los fundamentos del sistema democrático para, precisamente, acabar con él", ha remarcado.

EL TRABAJO DEL GOBIERNO VASCO

El Lehendakari ha puesto en valor que, desde el Gobierno Vasco, se trabaja "cada día para contribuir a una Justicia más humana, cercana y accesible para todas las personas". En esta línea, se ha referido a la creación de "un modelo propio de Oficina Judicial, más eficiente, ágil y flexible, que se adapte a las necesidades de cada momento y destine más recursos donde más se necesitan".

Se trata, tal como ha apuntado, de un modelo "que conecta las secciones de los Tribunales de Instancia con los servicios comunes y que pone en el centro a las personas"; un proceso "complejo", que se realiza "de la mano de las y los profesionales", y que culminará este nuevo curso.

En segundo lugar, se ha referido al impulso de una Justicia Restaurativa. "En Euskadi contamos con unos servicios consolidados y venimos aplicando muchos de los valores recogidos en la directiva aprobada por Europa en junio: comunicación empática, derecho a una información de calidad, apoyo emocional, o formación del personal", ha indicado.

De esta forma, ha apuntado que este año se celebra el 35 aniversario del Servicio de Atención a la Víctima y se avanzará con el Anteproyecto de Ley que permitirá crear un Sistema Vasco de Justicia Restaurativa.

El tercer ámbito en el que trabaja el Ejecutivo es el de la consolidación de "una Justicia accesible e igualitaria". "Debemos acompañar especialmente a quienes más lo necesitan: víctimas, menores, personas mayores, personas con discapacidad o con problemas de salud mental porque la Justicia ha de ser igual para todas las personas y no todas parten del mismo punto de partida", ha explicado. Por ello, ha dicho que potenciarán "el acompañamiento, los servicios de atención a víctimas o la reducción de la brecha digital".

SIN IMPUNIDAD

Tras recordar que el año pasado en este mismo acto insistió en que la Justicia debe ser "rápida y firme" para evitar la sensación de impunidad, ha subrayado que se ha avanzado en la creación de 17 nuevas plazas judiciales para reforzar los servicios de justicia de las capitales vascas y hay más jueces de refuerzo, además de incrementarse "el número de juicios rápidos gracias a la colaboración entre Ertzaintza, Policía Local, Fiscalía y Judicatura".

Imanol Pradales ha aludido a los acuerdos alcanzados con el Gobierno español en la Junta de Seguridad "para endurecer las penas de quienes delinquen de forma reiterada, la participación de la Ertzaintza en las políticas de extranjería y el uso de armas blancas", pero cree que "no es suficiente".

LA REALIDAD LINGÜÍSTICA EN EUSKADI

Para concluir, ha instado a "dar respuesta a una realidad" que se vive en Euskadi, como es el "garantizar realmente los derechos lingüísticos de los ciudadanos". "Nadie imaginamos que un juicio no se pueda celebrar exclusivamente en castellano; acercarse a un juez, abogado o fiscal, y que este no supiera español. Siendo esto así, ¿por qué hemos de admitir lo contrario con el euskera?", ha preguntado.

Aunque ha reconocido que se han dado "pasos adelante", ha advertido de que "queda mucho trabajo por delante". "Es cierto que estamos trabajando en diferentes propuestas e iniciativas para avanzar, también quiero hacer un reconocimiento a ello en el acto de hoy. Hagamos el camino juntos para construir un país más justo entre todos. Este Gobierno os acompañará siempre", ha concluido.