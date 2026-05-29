Pradales acusa al PP de convertir Madrid en una "capital total" que "drena y vacía" al resto de territorios

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VITORIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha acusado al PP de haber diseñado y ejecutado en los últimos 25 años, en sus etapas al frente del Gobierno central y "con el acompañamiento de las diferentes presidentas de la Comunidad de Madrid", un modelo económico "centralizador y centralista", con "una capital total que drena" al resto de comunidades autónomas, a las que "vacía poco a poco".

Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta del PP sobre la inversión extranjera en Euskadi.

El presidente del PP de Euskadi y parlamentario, Javier de Andrés, ha denunciado que la inversión extranjera en Euskadi "es escuálida" y que "no genera actividad, ilusión, ni nuevos proyectos".

Además, ha acusado al lehendakari de parecerse "cada vez más" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su forma de responder a las preguntas de la oposición.

En su respuesta, Pradales ha denunciado que "el PP, desde tiempos de Aznar y con el acompañamiento de las diferentes presidentas de la Comunidad de Madrid, se ha dedicado a centralizar la sede de grandes compañías, inversiones, conexiones internacionales e infraestructuras, en la capital española".

"El PP diseñó hace 25 años, y ha ejecutado desde entonces, un modelo de Estado económico centralizador y centralista, con una capital total que drena lo que ustedes, despectivamente, han llamado periferias, a las que vacían poco a poco", ha señalado. De esa forma --ha añadido-- se ha configurado un modelo "al servicio de una concepción centrípeta y centralista del Estado".

"GRAVE ERROR"

El lehendakari ha advertido de que "esto es un grave error político", y representa "un modelo opuesto al de Alemania, al de Italia o al de Estados Unidos", países que --según ha indicado-- "optan por una distribución geográfica del poder económico, político, financiero y tecnológico".

Pradales ha añadido que "a pesar de todo, en Euskadi hemos remado a contracorriente por muchos factores, también por ETA", y que "aún así ha conseguido seguir siendo un país atractivo". "Queremos inversión extranjera, alineada con sectores estratégicos vascos que generen empleo cualificado, que traccionen de proveedores vascos, que transfieran tecnología, que contribuyan a reforzar y transformar nuestro tejido", ha explicado.

AUMENTA LA INVERSIÓN

El lehendakari, que ha subrayado que su Gobierno es "autoexigente", ha indicado que entre 2023 y 2025, la inversión extranjera directa de nuevas instalaciones de capacidad productiva ha pasado de 113 a 420 millones de euros en Euskadi; y que la inversión ligada a adquisiciones de empresas vascas ha pasado de 1.450 millones a 100. "No es una mala tendencia", ha afirmado.

Pese a todo, ha reconocido la necesidad de "seguir haciendo cosas". En este sentido, ha citado la decisión de destinar 79 millones de euros a disponer de más suelo industrial, así como las medidas adoptadas para contar con "más potencia eléctrica" y lograr una mejora de las redes de transporte y distribución.

También ha recordado que se está trabajando en la conformación de "una autopista regulatoria para agilizar inversiones prioritarias", así como para lograr "más capacidades políticas para mejorar la conectividad internacional, el transporte aéreo, portuario, y ferroviario".

A su vez, ha manifestado que los próximos meses "van a ser decisivos para que Euskadi pueda ser declarada área de aceleración industrial europea por parte del Estado". "Espero que arrimen el hombro; que apoyen todas estas cuestiones tan importantes para atraer inversión extranjera y para favorecer el crecimiento económico industrial de Euskadi", ha afirmado, dirigiéndose a De Andrés. "Les seguimos esperando, más allá de sus chistes, les seguimos esperando", ha añadido.