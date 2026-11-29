El Lehendakari, Imanol Pradales, votando en Portugalete (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha animado a la ciudadanía a votar este domingo en las elecciones generales y ha expresado su deseo de que los vascos y las vascas vayan a las urnas y haya "muchísima participación", resaltando la "importancia" de los comicios.

"Que acudan a las urnas, que den su opinión respecto a lo que entienden que es lo mejor para este país y para Euskadi, y que transcurra con normalidad la jornada, eso es lo que espero", ha expresado en el Centro Cultural Santa Clara de Portugalete (Bizkaia), donde ha votado a las doce y media del mediodía.