Pradales apela, en el Día de la memoria, a "desarmar" actitudes y el lenguaje que promuevan cualquier tipo de violencia

Pradales en el acto por el Día de la Memoria en San Sebastián. - ZABALA-EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha apelado, en el Día de la memoria, a "desarmar" actitudes y el lenguaje que promueva cualquier tipo de violencia. "No podemos cambiar la historia, pero podemos aprender de las lecciones que ha dejado", ha reflexionado.

Pradales se ha referido en estos términos en el acto organizado por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora, con motivo del Día de la Memoria, junto a la escultura Paloma de la Paz de Néstor Basterretxea en San Sebastián.

En este acto de memoria han tomado parte también el director de Gogora, Alberto Alonso, la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, los vicelehendakari Ibone Bengoetxea y Mikel Torres, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, el de las Juntas de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, el alcalde donostiarra, Jon Insausti, la diputada general guipuzcoana, Eider Mendoza, el primer teniente de diputada general de Gipuzkoa y diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, y las presidentas de las Juntas Generales de Álava y Bizkaia, Inma Basterra y Ana Otadui.

Asimismo, ha acudido una amplia representación de miembros de los grupos parlamentarios, juntas generales y representantes municipales del PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos y PP, así como la directora general de Atención a las Víctimas del Gobierno central, Zoraida Hijosa, y Estefanía Ocariz, adjunta al Ararteko.

También han acudido víctimas de diferentes violencias como las víctimas de ETA Maixabel Lasa, su hija María Jáuregui, Gorka Landaburu, Alberto Muñagorri, Álex Moreno; José Félix Marías Maturana, herido de bala por la Guardia Civil; Mikel Paredes, hermano de Juan Paredes, 'Txiki', miembro de ETA fusilado en el franquismo; o Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, secuestrado, torturado y asesinado por los GAL; entre otras.

Durante su intervención, el Lehendakari ha reivindicado el valor de la Memoria como "uno de los pilares sobre el que asentar las bases de la convivencia futura, reforzando la deslegitimación de la violencia, los Derechos Humanos, los valores éticos y democráticos".

"La memoria, el recuerdo de lo ocurrido, es el mejor reconocimiento que la sociedad vasca puede hacer a las víctimas que han sufrido el terrorismo y la violencia", ha señalado, para añadir que también es "un patrimonio y un recurso moral al servicio de la ciudadanía". "Un elemento básico para construir una convivencia más justa y libre", ha incidido.

Además, ha defendido que la Memoria es "más necesaria que nunca", en contexto histórico y social "preocupante" como el actual, con "dinámicas globales y locales de agitación social que se utilizan para cuestionar la democracia, los Derechos Humanos y el propio Estado de Derecho".

"Observamos con preocupación una tendencia creciente a la banalización y justificación de la violencia, a la deshumanización del diferente y a la proliferación de actitudes que nos deben poner en alerta", ha lamentado Pradales, para añadir que, precisamente esa banalización, "daña de nuevo a las víctimas de quienes han padecido la violencia".

Por ello, ha recordado que la convivencia obliga a "tender puentes y buscar permanentemente el diálogo" para evitar reproducir actitudes y posiciones del pasado. "Hay quien tomó el camino contrario en este país hace décadas y hoy es el día en que seguimos sufriendo los amargos resultados de ese camino", ha lamentado.

Por su parte, el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora, Alberto Alonso, ha puesto en valor "el camino recorrido" hasta lograr una "Euskadi en democracia y sin la amenaza de la violencia". "Hemos aprendido a convivir en la discrepancia sin violencia", ha subrayado, para incidir, a continuación, en "la excepcionalidad y el valor que esto representa para la vida diaria de las personas".

"Hacer que la sociedad sea consciente de la importancia y la fragilidad de la convivencia lograda tras tantos años de dolor, es fundamental para que no demos ni un paso atrás en esta conquista histórica", ha señalado.

"Estamos aquí, frente a derivas que rompen la convivencia que tanto nos ha costado construir. Renovemos nuestro compromiso con la defensa activa de la paz, los valores democráticos y los derechos humanos", ha afirmado Alonso.

CONCENTRACIÓN SILENCIOSA

Esta cita anual ha finalizado con una concentración cívica silenciosa junto a la escultura de la Paloma de la Paz, un gesto "tan arraigado en la memoria colectiva de la sociedad vasca, a modo de recordatorio de una sociedad concienciada con la convivencia pacífica y el respeto por los Derechos Humanos", ha explicado.

Durante el acto, Leire López del Pueyo ha recitado el poema 'Txorien Aberria' de Felipe Juaristi, y le ha acompañado al piano Naiel Ibarrola, nieto de Agustín Ibarrola.