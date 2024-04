Pradales censura que Bildu pida "desproteger" a la Ertzaintza y garantiza una Policía "que desarme al delincuente"

"¿Pero estos qué pretenden? ¿Que a quien delinque, a quien roba o amenaza le llevemos un café con pastas?", se pregunta



El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha vuelto a censurar a EH Bildu que pida "desproteger" a la Ertzaintza, que debe "cuidar" a la ciudadanía, y ha garantizado una Policía vasca "que desarme al delincuente". "¿Pero estos qué pretenden?, ¿Qué a quien delinque, a quien roba o amenaza le llevemos un café con pastas?", se ha preguntado.

Durante un mitin de tarde celebrado este sábado en Vitoria, en el que también han estado presentes el cabeza de lista por Álava, Joseba Díez Antxustegi, y la candidata por el mismo territorio Nerea Melgosa, Imanol Pradales ha expresado su "preocupación y enfado" por los casos de inseguridad ciudadana que se registran, porque "si hay algo innegociable, es la seguridad".

"A quien roba o delinque le decimos: nos vais a tener enfrente, vais a tener enfrente a una sociedad y una policía vasca dotada con los mejores medios para que puedan protegernos, para que vivamos tranquilos", ha manifestado.

Por ello, se ha preguntado "cómo se puede proponer desproteger a quien tiene que protegernos y cuidarnos", en alusión a EH Bildu, que este viernes planteó la necesidad de una Ertzaintza "de cercanía, con menos armas".

"Nosotros no lo vamos a hacer. ¿Pero estos qué pretenden, que a quien delinque, a quien roba o amenaza le llevemos un café con pastas? No, claro que no", ha dicho.

Según ha precisado, la formación jeltzale quiere "una Ertzaintza y una policía local que desarmen al delincuente" y que protejan a los ciudadanos. "Con la seguridad de la gente no se juega", ha zanjado.

JÓVENES

Por otra parte, se ha referido a la situación de los jóvenes vascos, que se enfrentan a problemas como es el acceso al mercado laboral o la vivienda, para cuya solución el PNV tiene " medidas concretas" y "propuestas realistas".

El candidato a lehendakari ha llamado a "cuidar la cantera" de Euskadi "con empleos de calidad, buenos sueldos, con carrera profesional, con flexibilidad y facilidades para la conciliación familiar y personal".

También ha apostado por garantizar que empresas como Mercedes o Michelin, "motor de la industria" en Álava, "sigan apostando por quedarse en Euskadi a través de nuevas inversiones". Según ha recordado, Mercedes invertirá 1.000 millones de euros para poner en marcha una nueva línea de fabricación de furgonetas 100% eléctricas.

"Y esa inversión no ha caído del cielo. Se ha logrado gracias al compromiso y al trabajo de las instituciones vascas, la estabilidad y seguridad que ofrece Euskadi y el esfuerzo de todas las personas que cada día se levantan para ir a trabajar a la fábrica", ha afirmado.

También se ha referido a proyectos industriales de almacenamiento de energía y baterías eléctricas como Basquevolt, o de industria aeroespacial, como AVS en Miñano "para que Álava siga liderando el peso industrial de Euskadi". "Porque las empresas y la industria son sinónimo de futuro, buenos empleos, innovación, internacionalización y productividad", ha dicho.

Imanol Pradales también se ha referido a la iniciativas para facilitar a los jóvenes el acceso a una vivienda para como la puesta en marcha de una línea de avales públicos de 200 millones de euros para financiar ese 20% de la vivienda "que los bancos no cubren", el mantenimiento de la deducción fiscal por vivienda en la declaración de la renta, "defendiendo a 330.000 hogares vascos" o la ampliación del límite de ingresos a 30.000 euros por persona "para acceder a las ayudas públicas de alquiler y emancipación".

La construcción de 7.000 nuevas viviendas en alquiler, "reservando un 40% para menores de 36 años", los cambios de uso de bajos y lonjas en desuso en zonas urbanas o las segregaciones de pisos antiguos, son otras de las emdidas propuestas en esta materia.

Para las parejas jóvenes que quieran tener hijos "pero a veces no pueden hacerlo" se ha comprometido a ampliar la ayuda de 200 euros al mes por hija o hijo a cargo hasta los 7 años, y hasta los 10 en el caso de las familias numerosas y monoparentales, impulsar los permisos de paternidad y maternidad de las 20 hasta las 24 semanas, garantizar la gratuidad de las haurreskolak y extender y mejorar los programas de fertilidad de los servicios de ginecología de Osakidetza.

SEGURIDAD

Díez Antxustegi también ha centrado su intervención en la cuestión de la seguridad y, aunque cree que Euskadi es "un país seguro", ha pedido no relajarse "para serlo aún más". "Ya está bien que los jóvenes, cuando volvemos a casa por la noche, tengamos miedo a que nos roben el móvil. Ya está bien de que haya padres y madres que no puedan pegar ojo cuando sus hijos o hijas salen de fiesta. Ya está bien que haya de que haya gente mayor, que tenga miedo a bajar a la calle y que le peguen un tirón en el bolso", ha precisado. Por ello, ha afirmado que la seguridad va a ser su prioridad y trabajarán "para hacer de Euskadi un país todavía más seguro".

Por otra parte, se ha mostrado convencido de que las próximas elecciones vascas no son "para elegir entre pasado y futuro" sino para decantarse entre "un futuro mejor o un futuro peor". "Un futuro para mejorar, o un futuro para cambiar por cambiar", ha añadido.

Se trata, según el cabeza de lista por Álava, de decantarse por un devenir "con más viviendas en el mercado", o un futuro "en el que es más difícil emanciparse". "Un futuro con deducciones fiscales para las 330.000 familias que tienen una hipoteca sobre su vivienda habitual o un futuro donde se suben los impuestos a las clases medias, un futuro de estabilidad o un futuro de incertidumbre, un futuro de colaboración con la empresa o un futuro confrontación", ha proseguido.

Díez Antxustegi cree que se debe optar por "un futuro en de atracción de inversiones o un futuro de huelgas, un futuro en el que, se crea empleo o un futuro con riesgo real de pérdida de puestos de trabajo, un futuro donde todo es gratis o un futuro con control y con cabeza".

"Un futuro en el que la Ertzaintza tiene recursos para garantizar la seguridad en nuestras calles o un futuro en el que se propone dejarlos desprotegidos frente a los delincuentes. Un futuro con seguridad o un futuro donde no podamos andar tranquilos por la calle", ha insistido.

A su juicio, el 21 de abril, se deberá elegir entre "un futuro con el compromiso, la experiencia y la ilusión del o un futuro con el salto al vacío que ofrecen otros". "En definitiva, un futuro mejor o un futuro peor", ha concluido.