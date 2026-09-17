Pradales defiende un acuerdo de país sobre absentismo y avanzar "sin líneas rojas" en un Salario Mínimo Interprofesional

El lehendakari, Imanol Pradales - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido llegar a un "acuerdo de país" para afrontar el problema del absentismo porque Euskadi no puede seguir "en los primeros puestos del ranking" y "tirando piedras a su propio tejado", y también ha abogado por avanzar "sin líneas rojas" en un Salario Mínimo Interprofesional en el País Vasco.

En su intervención en el Pleno de Política General, el Lehendakari ha reflexionado también sobre la competividad y la necesidad de un empleo de calidad.

Pradales ha defendido que la creación de riqueza es clave para seguir construyendo un país "avanzado y justo" porque sin esa riqueza no hay "bienestar ni cohesión social".

A su juicio, los retos de la competitividad y la productividad no son retos de las empresas ni de los empresarios, sino de "todos" y ha indicado que lo mismo ocurre con el empleo de calidad.

Pradales cree que el reto en la actualidad no es tanto crear más puestos de trabajo, sino "mejores" puestos de trabajo, y también cree que se debe generar, atraer y arraigar talento para aprovechar nuevas oportunidades en un contexto de competencia.

Según ha apuntado, el Gobierno vasco dara "pasos" para responder a los grandes desafíos en este ámbito y presentará en el próximo cuatrimestre los resultados del estudio sobre el denominado "absentismo".

Pradales ha señalado que su deseo es poner las conclusiones sobre la mesa y buscar, a través del diálogo, "un acuerdo de País con sindicatos y empresas".

Según ha detallado, así se lo he pedido a todos los agentes sociales en la ronda de contactos que ha mantenido esta semana. "¿Por qué? Porque Euskadi no puede seguir en los primeros puestos del ranking. Estamos tirando piedras a nuestra propio tejado", ha añadido.

Por otro lado, ha indicado que es una "obligación" avanzar en el Salario Mínimo Interprofesional en Euskadi y ha precisado que también les ha dicho a los agentes sociales que el Gobierno está dispuesto a "fomentar el diálogo y a facilitar acuerdos".

No obstante, ha afirmado que para obtener resultados es imprescindible que ambas partes -sindicatos y patronal- se sienten en una misma mesa. "Sin líneas rojas, con la voluntad sincera de llegar a un consenso, y dejando de lado las excusas", ha manifestado.

SALARIOS DE LOS JÓVENES

Por otra parte, se ha mostrado preocupado por las condiciones laborales y los salarios de los jóvenes, que, en muchos casos, "no son justos".

En este sentido, ha recordado que, en más de una ocasión, ha trasladado a los representantes de las empresas el mensaje de que hay que "cuidar la cantera" y ofrecer a los jóvenes condiciones y trayectorias profesionales "atractivas" para que puedan desarrollar sus proyectos vitales.

PRIMERA LÍNEA

Por ello, ha indicado que van a poner "en primer línea" las condiciones laborales de los jóvenes y "van a solicitar la implicación directa del mundo empresarial".

Asimismo, ha defendido una estrategia conjunta para atraer talento y apoyar el que se tiene. A su juicio, hay que desarrollar la gobernanza del talento de forma integral porque el reto es "demasiado grande".

Por otra parte, ha asegurado que el año que viene será "movido" porque se lo han adelantado los sindicatos, pero cree que Euskadi "no se merece eso". Por ello, ha apelado a "evitar dinámicas de confrontación o bloqueo que no conducen a ninguna parte".

Pradales ha concluido con un llamamiento a los representantes sindicales y empresariales para que vuelvan a actuar "con responsabilidad y generosidad".

"Tenemos que ser capaces de hablar de todos los temas. De todo, sí. Con todos, y en todo momento. Sin líneas rojas, y acogiéndose al principio de realidad", ha concluido.