Pradales destaca la apuesta de Euskadi y Canarias por dar respuesta "humanista" a la migración, como promulga el Papa

El Lehendakari, Imanol Pradales, en el puerto de Arguineguín en Gran Canaria, para participar en encuentro del Papa León XIV con personas migrantes - IREKIA

BILBAO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado este jueves el trabajo de Euskadi y Canarias para dar una respuesta "humanista" a la migración, como promulga el Papa León XIV. Tras apelar a las sociedades "avanzadas y ricas europeas" a ayudar en la acogida en integración de estas personas, ha recordado que "huyen de lugares, arriesgándolo todo, incluso su propia vida, para tener un proyecto vital que es el de la esperanza".

Pradales ha realizado estas declaraciones tras participar en el encuentro que ha mantenido el Papa León XIV con las realidades de acogida a las personas migrantes en el puerto de Arguineguín de las Palmas de Gran Canaria.

"Este muelle de Arguineguín nos tiene que hacer ver que las sociedades avanzadas y ricas europeas tenemos que ayudar no solo en la acogida, sino en la integración de las personas migrantes en nuestra sociedad", ha destacado.

Imanol Pradales se encuentra en las islas Canarias invitado personalmente por el presidente canario, Fernando Clavijo. Ambos mantuvieron un encuentro el pasado mes de mayo en el Palacio de Ajuria Enea, donde el jefe del Ejecutivo de Canarias le trasladó la invitación, porque el pueblo canario "se siente acompañado y entendido por el vasco en materia migratoria".

UNA RESPUESTA "HUMANISTA" A LA MIGRACIÓN

El Lehendakari ha puesto en valor este jueves, precisamente, esa solidaridad entre ambos pueblos, y ha subrayado el trabajo conjunto que lideraron Euskadi y Canarias "para dar una respuesta humanista" con la defensa de un reparto equilibrado de las personas migrantes que llegaban a las costas canarias y que entronca, según ha recordado Imanol Pradales, con el mismo "humanismo" que promulga el papa León XIV.

Imanol Pradales ha recordado que ambos Gobiernos trabajan ahora para defender que España y Europa les concedan "voz y voto" en el despliegue de Pacto Europeo de Migración, y que se reconozca a Euskadi su estatus de 'frontera norte' dentro de la UE al ser un lugar de "especial tránsito" de la migración hacia el norte de la UE.

"Somos dos pueblos que entienden que hay que poner en el centro la dignidad humana; que cuando hay una crisis humanitaria, cuando hay una crisis migratoria, hay que atender a esas personas pensando que son personas con derechos que vienen en unas condiciones muy complicadas de todo tipo y que tenemos que darles una salida vital", ha remarcado.

En este sentido, ha señalado que estas personas "están huyendo de lugares, arriesgándolo todo, su propia vida, para tener un proyecto vital que es el de la esperanza".