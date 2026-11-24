El Lehendakari, Imanol Pradales - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, afirma que, con el logro del aumento del 50% de potencia eléctrica en los próximos cinco años, Euskadi se afianzará como "país industrial pionero". Además, asegura que contar con 6.000 megawatios más permitirán tener "más industria y mejor industria, y menos emisiones en el Basque Electric Valley", e impulsará "la construcción de nueva vivienda".

En un artículo en Linkedln, titulado '6.000 Megawatios más para el Basque Electric Valley', Pradales se refiere así a la aprobación en Consejo de Ministros de la Planificación de la Red de Transporte Eléctrica que permitirá a Euskadi ganar 6.000 megavatios de potencia en los próximos cinco años, un 50% más que la actual, fruto del acuerdo entre los Gobiernos Vasco y del Estado.

El Lehendakari destaca que este acuerdo "responde a la preocupación de la ciudadanía en general y la industria en particular", y da respuesta "a las necesidades de la sociedad vasca y su bienestar".

"La casa vasca es un proyecto colectivo que debemos reforzar entre todos y esta decisión supone precisamente eso, reforzar uno de sus pilares estructurales, porque hoy la competitividad industrial no depende únicamente del talento, la inversión, innovación o la capacidad exportadora, depende también de algo mucho más básico: disponer de energía suficiente para crecer", subraya.

Tras recordar que Euskadi llevaba años "con un límite cada vez más evidente", apunta que aumentar un 50% la potencia en sus redes eléctricas "es un hecho sin precedentes y será transformador" para la industria vasca, "habilitando su descarbonización, su crecimiento, la atracción de inversiones estratégicas y la creación de empleo industrial".

Imanol Pradales, que cree que esta ampliación de la capacidad de red tiene "una importancia vital" para el desarrollo industrial y energético de Euskadi y para facilitar la conexión de nuevos proyectos industriales, indica que permitirá "atender una demanda adicional de 2.300 MW en la red de transporte, a la que se le añadirá 3.000 MW de capacidad de acceso que aflore en las redes de distribución".

Según añade, también está previsto aumentar la capacidad de acceso destinada a la generación renovable en más de 750 MW. Para conseguir esta potencia adicional del 50%, explica que se actuará en casi todas de subestaciones existentes, con más de 20 actuaciones y se crearán 10 parques de subestaciones.

Como ejemplos, subraya que una nueva subestación al sur de Vitoria-Gasteiz permitirá responder al crecimiento y la modernización de su área industrial; en Aiaraldea, la mejora de la subestación de Ayala contribuirá a la recuperación industrial de la comarca; al sur de Araba/Álva se construirá una nueva subestación que permitirá el desarrollo industrial, como la ampliación de Talgo.

En Bizkaia, apunta que se ampliará la capacidad de la subestación de Gatika para favorecer la expansión del Parque Tecnológico de Zamudio hacia Mantuliz, mientras que la modernización de la subestación de Santurtzi y el refuerzo de la conexión con Ortuella, permitirá la electrificación del puerto de Bilbao "para continuar su proceso de descarbonización y facilitará la puesta en marcha de nuevos proyectos".

Por su parte, en Gipuzkoa, sostiene que la nueva subestación de Azpeitia garantizará la seguridad del suministro y dará impulso a la actividad industrial de Urola y toda la costa. Tal como defiende, las ampliaciones de Ormaiztegi y Oiartzun apoyarán, respectivamente, la recuperación industrial de Goierri (Beasain, Ordizia...) y el desarrollo del entorno de Oarsoaldea y el Puerto de Pasaia.

VIVIENDA

Asimismo, remarca que, con la nueva planificación, "se va a impulsar el desarrollo y construcción de nueva vivienda, ya que ha habido promociones de vivienda que se han visto condicionadas por la falta de acceso a la red".

Pradales explica que la reforma de la subestación de Hernani permitirá la conexión de promociones que se han visto paralizadas, las actuaciones en la subestación de Alonsotegi ayudarán a completar las promociones de viviendas que se desarrollen en Zorrotzaurre, y la nueva subestación de Vitoria-Gasteiz facilitaría el desarrollo de futuras nuevas viviendas en Salburua y Zabalgana.

"Detrás de estas cifras y proyectos, hay algo mucho más importante que la infraestructura: la posibilidad de que Euskadi siga siendo un país industrial puntero en las próximas décadas. Durante los últimos veinte años la capacidad eléctrica disponible prácticamente no había evolucionado y se mantenía en torno a los 12.000 MW, mientras la industria afrontaba simultáneamente tres grandes desafíos: descarbonizarse, transformarse y crecer", afirma.

El Lehendakari mantiene que "la nueva realidad energética había convertido la falta de capacidad de red en una de las principales preocupaciones del tejido productivo vasco". "Solamente en descarbonización damos respuesta a 117 empresas, garantizando unos 75.000 empleos en Euskadi. Esto constituye el principal hito en materia energética para la industria de Euskadi", resalta.

Además, reivindica que "abrirá nuevas posibilidades para sectores como el metal, la forja, la fundición, el vidrio o la automoción, especialmente dependientes de la disponibilidad energética para acometer sus procesos de transformación".

"El reto no es menor. La electrificación se ha convertido en la principal vía para reducir emisiones y ganar competitividad. Estamos hablando de sustituir procesos basados en combustibles fósiles por otros alimentados con electricidad, desde hornos industriales hasta nuevas líneas de producción avanzadas", indica.

El presidente del Ejecutivo vasco enfatiza que "la electricidad es el oxígeno" que la industria vasca necesita para crecer. "La electricidad supone hoy el 25% de nuestro consumo energético y estimamos que pueda subir al 46% para el año 2040. Por eso, la ampliación de la red eléctrica no es únicamente una cuestión técnica, es una decisión de país", añade.

A su juicio, esto "significa crear las condiciones para que las empresas puedan invertir con mayor seguridad, para que nuevos proyectos industriales elijan Euskadi y creen empleo, para avanzar en la producción de hidrógeno verde, para electrificar puertos y transporte, para impulsar nuevas promociones de vivienda", y para que la industria de Euskadi "pueda seguir compitiendo en un mundo cada vez más exigente".

"En definitiva, hablamos de mucho más que cables, subestaciones o megavatios. Hablamos de asegurar que la red eléctrica avance al mismo ritmo que las ambiciones de Euskadi. Hablamos de dotar de oxígeno a una industria que sigue siendo la principal fuente de prosperidad del país. Hablamos de preparar la casa vasca para las próximas décadas", argumenta.

Para Imanol Pradales, "las grandes transformaciones rara vez empiezan cuando se inaugura una fábrica". "Empiezan mucho antes, cuando se crean las condiciones para que esa fábrica pueda existir. Y eso es exactamente lo que se ha conseguido esta semana: 6.000 megawatios más para tener más industria, mejor industria y menos emisiones en el Basque Electric Valley", zanja.