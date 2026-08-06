Pradales destaca que Osakidetza "salva miles de vidas" con el programa de cribado de cáncer colorrectal

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BILBAO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que Osakidetza "salva miles de vidas" con el programa de cribado de cáncer colorrectal, como demuestra un estudio que refleja que el cribado ha reducido en 20 años un 50,1% la mortalidad por cáncer de colon entre las personas de 50 a 69 años, y que ha sido publicado en la revista científica internacional JAMA Network Open. Además, ha celebrado que Euskadi "siga consolidándose como un referente internacional en la prevención y detección precoz del cáncer colorrectal".

Tal como ha destacado Pradales en las redes sociales, que una publicación de referencia internacional como JAMA Network Open publique un estudio realizado en Euskadi "dice mucho del nivel de la investigación que desarrollan Osakidetza y nuestros institutos de investigación sanitaria".

En este sentido, ha apuntado que "los datos hablan por sí solos: el programa de cribado de cáncer colorrectal de Osakidetza reduce la mortalidad un 50% entre la población de 50 a 69 años". "Detrás de ese dato hay miles de vidas salvadas, diagnósticos precoces, menos cirugías, menos tratamientos agresivos y un sistema sanitario más eficaz y sostenible", ha asegurado.

El Lehendakari ha subrayado que, "cuando se combinan investigación, prevención, políticas de largo plazo, participación basada en la responsabilidad ciudadana y la confianza institucional junto con un sistema público fuerte, los resultados llegan".