Pradales dice que los vascos "no se rendirán" hasta que se cumpla el Estatuto y aboga por lograr un nuevo Pacto Político

Homenaje al primer Gobierno Vasco, con José Antonio Agirre como Lehendakari, en la Casa de Juntas de Gernika (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado este miércoles, en el acto de homenaje del primer Gobierno Vasco celebrado en la Casa de Juntas de Gernika, que el pueblo vasco "nunca se rendirá" hasta lograr "lo que es suyo" y, por ello, ha asegurado que trabajarán para que se cumpla el Estatuto de Gernika en su integridad. Además, ha llamado a la responsabilidad de todos los agentes en Euskadi para que "acompañen en la causa del autogobierno" y se pueda conseguir "un nuevo Pacto Político".

En su declaración institucional, ante representantes institucionales, políticos, sociales y culturales, ha apelado a quienes "alentaron o justificaron la violencia terrorista" a reconocer el daño "injusto causado", porque tienen "una deuda moral".

Pradales ha recordado que el 7 de octubre de 1936 José Antonio Agirre juró su cargo como Lehendakari. Fue, tal como ha recordado, un día "intensamente emotivo", pero el contexto "no era optimista", ya que el primer Ejecutivo de Euskadi se constituyó en plena guerra civil, con dos tercios de su territorio "ocupados militarmente", había "ruido de las bombas, un grito de dolor por la muerte y la violencia", la "opresión contra el pueblo vasco".

Por ello, ha subrayado que hoy se homenajea "el valor de toda una generación que se enfrentó a toda aquella situación" en nombre de "la justicia histórica". "Somos herederos de sus valores. Dedicaron su tesoro más preciado a este pueblo: la libertad, su vida, para empezar a construir la Euskadi soñada", ha destacado.

Imanol Pradales ha dicho que el "mejor homenaje es dar continuidad a lo que defendieron y trabajaron", y garantizar "los valores que defendieron: libertad, democracia y justicia social".

"DEFENSA DE LA CASA VASCA"

El Lehendakari ha recordado que aquel Gobierno tuvo como prioridad "defender la Casa Vasca, hacer frente al enemigo y expulsarlo, pero no de cualquier manera", porque "incluso en aquellas dramáticas circunstancias, su empeño fue respetar siempre los derechos humanos, la dignidad de los prisioneros, e impedir una política de tierra quemada".

"Los principios humanistas del Gobierno Agirre forman parte de nuestra brújula moral", ha subrayado, para aludir a la libertad, democracia, y justicia social. De esta forma, cree que en este Ejecutivo prevaleció "la dignidad del ser humano con independencia de su origen o procedencia; su capacidad económica o formación; sus convicciones identitarias, religiosas o de cualquier otro orden".

Pradales ha señalado que, tras fallecer José Antonio Agirre, tomó el relevo Jesús María Leizaola, que "supo bien que su misión era mantener viva la llama de la legitimidad del Gobierno" y del autogobierno vasco.

Ha apuntado que las posteriores generaciones han "ido haciendo realidad el sueño de Aguirre y Leizaola, paso a paso, por el cauce central de este pueblo". "La mayoría de nuestro pueblo, no todos, aprobamos el Estatuto de Gernika, el Pacto Político más importante que hemos alcanzado en las últimas décadas", ha asegurado.

EL ESTATUTO DE GERNIKA

Por la vía del autogobierno, según ha narrado, se consiguieron "los instrumentos necesarios para construir la Euskadi actual". "Hoy todos reconocemos que fue una decisión acertada. Pero al mismo tiempo denunciamos que el Estatuto no se ha cumplido en su totalidad. Este país no acepta esta situación. Y nunca rendirá hasta conseguir lo que es suyo. Seguiremos trabajando para que se cumpla el Estatuto de Gernika", ha subrayado.

Por ello, ha hecho un llamamiento "a todos los agentes con responsabilidad en nuestro país para que nos acompañen en la causa del autogobierno". Junto a ello, ha reivindicado que "esta nueva etapa requiere la consecución de un nuevo Pacto Político" porque "la Casa Vasca y el mundo han cambiado mucho".

A su juicio, la sociedad vasca "exige nuevas herramientas, capacidades y respuestas". "Necesitamos capacidades políticas y garantías institucionales para el presente y futuro de Euskadi, un nuevo esqueleto jurídico-político siguiendo el espíritu de nuestros antecesores", ha enfatizado.

TERRORISMO

También ha querido recordar que, durante décadas, "actitudes antidemocráticas cubrieron de negro a Euskadi". "Tanto ETA como los que se unieron a ETA quisieron imponernos su proyecto político. Y el Estado español y sus cloacas utilizaron atajos que no eran justos ni legales", ha denunciado,

En esta línea, ha resaltado que Agirre, Leizaola y su generación "nunca abrazaron esa doctrina, defendieron con firmeza sus convicciones y sus principios morales, y nunca cayeron en la tentación de la violencia".

"El terrorismo fue cruel. Durante cinco décadas sufrimos asesinatos, secuestros, miedo, extorsiones, desapariciones, torturas; durante cinco décadas nuestra convivencia fue atacada por algunos. Afortunadamente y al final, el anacronismo del terrorismo en la Europa del siglo XXI, la acción policial y la determinación de la inmensa mayoría de la sociedad vasca condujeron al fin de ETA. Las heridas y las cicatrices siguen ahí, sin cerrarse. Y nos toca consolidar la convivencia y los valores democráticos para construir el futuro", ha asegurado.

El Lehendakari se ha referido a las "enseñanzas" que ha dejado el primer Gobierno Vasco, la primera, que "una sociedad democrática no se construye ni sobre la imposición, ni sobre negación del otro". "Se construye desde el diálogo permanente entre diferentes, sobre la pluralidad y la diversidad, buscando acuerdos y abonando valores y principios compartidos", ha remarcado.

Por ello, ha querido lanzar un mensaje a "quienes alentaron, ampararon o justificaron la violencia terrorista", ya que "tienen todavía hoy una deuda moral pendiente". "Una sociedad democrática no puede construirse sobre el olvido y la falta de reconocimiento y reparación del daño injusto causado", ha añadido. Como segunda enseñanza, ha citado "la justicia social", que es "una prioridad en toda sociedad avanzada".

RETOS

También ha instado a afrontar los retos que tiene el pueblo vasco desde "un humanismo renovado", el primero el de la migración, "clave para el bienestar, la cohesión social y las bases de la convivencia en libertad".

"Invitamos a las personas migrantes a poner los dos pies en Euskadi, a construir país juntos, con derechos y también con obligaciones, integrándose en nuestra sociedad. Hagámoslo sobre la base del respeto a lo que somos. Construyamos un nuevo nosotros abierto en el que todas y todos nos podamos reconocer, respetando siempre nuestras raíces e identidad", ha animado.

El segundo reto es, en sus palabras, "la transformación económica, tecnológica e industrial" para generar riqueza, prosperidad y bienestar; y el tercero el euskera y la cultura vasca que definen "la personalidad y la forma de ver el mundo" del pueblo vasco. "En los tiempos más oscuros, fuimos capaces de aunar fuerzas para mantener viva nuestra identidad. Hoy nos corresponde dar un nuevo impulso, debemos hacerlo para que nuestras hijas e hijos puedan seguir viviendo en euskera en un mundo abierto y global", ha manifestado.

En cuarto lugar, ha puesto sobre la mesa "el desafío" de Europa, porque "el proyecto europeo sigue representando el futuro de Euskadi". "Hoy el escenario global es una oportunidad para fortalecer el papel de las naciones sin Estado como Euskadi, a través de nuevas alianzas y redes internacionales", ha remarcado.

Por último, ha llamado a coger el testigo de Agirre y su generación, para reafirmar el compromiso de "seguir construyendo la Euskadi que ellos soñaron". "Ni conquistaron ni conquistarán nunca el alma de este pueblo, y este país de hombres y mujeres libres nos llevará a un futuro libre y mejor", ha concluido haciendo suyas las palabras del primer lehendakari vasco.