Pradales felicita a CAF y afirma que el tejido económico vasco "avanza con paso firme en un momento histórico"

BILBAO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha felicitado a CAF tras haberse adjudicado el contrato público convocado en Bélgica para fabricar nuevos trenes por 1.700 millones de euros, y ha afirmado que el tejido económico vasco "avanza con paso firme en un momento histórico".

A través de las redes sociales, Pradales se ha referido al anuncio del gestor público ferroviario del país belga, la SNCB, de la adjudicación oficial a CAF del contrato público convocado para fabricar nuevos trenes por 1.700 millones, habiendo ya encargado un primer pedido que consiste en la entrega de 180 vagones de 54.000 plazas.

"Esta noticia nos llena de orgullo para nuestro país. Nuestro tejido económico avanza con paso firme en un momento histórico. Más industria y más Europa: ahí está la clave para garantizar el bienestar futuro del País Vasco, basado en nuestros valores", ha destacado.

Para el Lehendakari, de esta forma, Euskadi "demuestra, en un momento crucial para Europa y el mundo", que puede ser "referente en algunas materias" si parte de sus "fortalezas y valores, y acierta en las apuestas estratégicas". "Estoy convencido de que 2026 no tardará en depararnos más buenas noticias", ha afirmado con convicción.