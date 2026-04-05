Pradales insta a PSE a decir claramente si no quiere más autogobierno y a EH Bildu a defender con hechos la nación vasca

El lehendakari, Imanol Pradales, interviene en el Aberri Eguna del PNV en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha apostado este domingo en Bilbao por "seguir construyendo la 'casa vasca' piedra a piedra" y ha instado al PSE-EE a decir "claramente" si no quiere más autogobierno y más capacidad de decisión para Euskadi, al tiempo que ha emplazado a EH Bildu a defender "con hechos la nación vasca".

En su intervención en el acto convocado por el PNV en la Plaza Nueva de la capital vizcaína con el lema 'Aberria Bizi (Vive el país)', en el que también ha intervenido el presidente del EBB, Aitor Esteban, el lehendakari ha señalado que el Aberri Eguna es "día de celebración y encuentro", pero también de "hacer balance", y ha asegurado que, "a pesar de que hay quien se empeña en lo contrario, la Casa Vasca crece y nuestra Nación avanza".

Tras recordar que en dos semanas se cumplirán dos años de las elecciones al Parlamento Vasco, ha asegurado que están "sudando la camiseta cada día por y para Euskadi".

En esa línea, ha destacado que se han activado ya el 78% de los compromisos del programa de Gobierno y, entre otras acciones, ha citado el Pacto de Salud, operaciones industriales como Talgo, Ayesa, Uvesco o Balenciaga, el 'escudo industrial' ante los aranceles de Trump o la guerra de Irán, la reducción de la factura para la industria vasca o la rebaja del IVA para el gas y la electricidad.

"Esto es construir Nación. Ocuparse de los problemas de la gente. Hacer política con mayúsculas. Política de verdad", ha remarcado, para advertir que "debemos seguir construyendo la Casa Vasca, piedra a piedra, una casa estable y fiable, y en eso estamos".

En este punto, ha recordado que hace dos años Euskadi no tenía la capacidad de gestionar el subsidio de desempleo y no podía dar permisos de trabajo a personas extranjeras, pero "hoy sí". "No nos dejaban ocuparnos de nuestra costa y hoy gestionamos sus 240 kilómetros, no era posible ampliar la potencia eléctrica para la industria vasca y la hemos doblado, no podíamos influir ni condicionar la gestión de los aeropuertos vascos y hoy sí", ha señalado, para criticar que "todavía, hay quien dice que esto son 'obsesiones identitarias'".

El lehendakari ha negado que sean "obsesiones identitarias" y ha remarcado que es "autogobierno para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas".

Tras afirmar que no le cabe la cabeza "cómo alguien puede poner palos en las ruedas o minusvalorar logros positivos para la ciudadanía vasca", ha dicho, en referencia al PSE-EE, aunque sin citarles, que "si 'ese alguien' no quiere más autogobierno y más capacidad de decisión para Euskadi, que lo diga claramente". "Nosotros lo tenemos claro, sí a más autogobierno, sí a más capacidad de decisión y sí a la voluntad y al bienestar de este pueblo", ha defendido.

UNIDAD ABERTZALE

Por otro lado, refiriéndose a EH Bildu, ha señalado que "hoy algunos hablarán de unidad abertzale, de actuar 'como Pueblo' y de 'acuerdos de País'". "Bonitos deseos, ojalá se correspondieran con la realidad", ha dicho, para preguntarse "dónde han estado estos meses cuando hemos luchado por traer a Euskadi el subsidio de paro o cuando había que pelear por los aeropuertos".

También se ha preguntado "que han aportado a la operación Talgo" desde EH Bildu y "qué hacen para que tengamos más capacidades en migración". "¿Dónde han estado ante los continuos ataques al Concierto Económico? ¿Acaso no eran motivos para actuar en Madrid 'como pueblo'?", les ha interpelado, para cuestionar que "no será que se olvidan de Euskadi cuando se juntan con los 'progresistas españoles de la izquierda confederal' o que se dedican a eso de los 'frentes amplios'".

Pradales ha reprochado a la izquierda abertzale que "muchas camisetas, muchas banderas, muchas proclamas y causas de todo tipo y condición", pero "se les olvida la causa más alta y más noble para todo abertzale, la causa del Pueblo vasco".

Por ello, en la celebración del Aberri Eguna ha dicho a EH Bildu que siguen esperando a que "cojáis la ikurriña" y "defendáis con hechos la nación vasca".

CONTEXTO MUY REVUELTO

Por otro lado, Pradales ha apuntado que el Aberri Eguna se celebra "en un contexto muy revuelto". "Son tiempos de populismo, totalitarismo y demagogia. Tiempos oscuros que se pueden oscurecer más", ha advertido, para abogar, ante este panorama, por "estar donde siempre hemos estado: en la defensa de los Derechos Humanos, la paz, la democracia, la justicia social, la igualdad y la libertad, con brújula moral, firmeza ética y principios sólidos".

También ha reconocido que le preocupa "la situación del Ebro para abajo, la derecha autoritaria, una derecha reaccionaria que siempre ha estado ahí, que añora tiempos pasados, que niegan la existencia de nuestra identidad, cuestionan el autogobierno y las instituciones vascas y combaten a quien no piensa como ellos".

Asimismo, ha dicho que le preocupa "la derecha conservadora, una derecha perdida, mirando de reojo y condicionada por una extrema derecha que le marca el paso". "Son los 'PP-VOX' y hay que ser consciente de que estos pueden llegar", ha alertado, para segurar que "Euskadi está preparada" porque "contamos con el mejor refugio, la Casa vasca".

SÁNCHEZ

Por otro lado, ha afirmado que "las aguas madrileñas están muy revueltas" y hay "cada día más insultos, menos política y más crispación". En cualquier caso, y a pesar de que "hay quien dice" que se ha reunido "mucho" con Pedro Sánchez, ha asegurado que, esté quien esté en la Moncloa, me reuniré las veces que haga falta, con quien haga falta, para defender los intereses de Euskadi".

Pradales ha recordado que "las regatas de traineras tienen cuatro largos y la legislatura española ha entrado en el último". Ha dicho que "vienen meses de calado político y llega el momento de la verdad para el Gobierno español". La agenda bilateral entre Euskadi y el Estado, ha advertido, "tiene carpetas abiertas muy importantes por acordar y cerrar", como Puertos, Seguridad social, migración, oficialidad del euskera en Europa o la financiación de la dependencia.

"Nosotros vamos a trabajar y negociar el tiempo que haga falta para lograr acuerdos. Y vamos a estar a la altura", ha afirmado, para preguntarle a Sánchez "cómo quiere pasar a la historia ante nuestro Pueblo" y si "va a cumplir o no va los compromisos pactados con Euskadi".

"GUERNICA"

El lehendakari ha señalado también que entramos en un tiempo de "gran simbolismo y relevancia política", ya que se cumplen "90 años del primer Gobierno Vasco y 90 años del bombardeo de Gernika y de más de 100 municipios vascos".

Según ha recordado, el Gobierno Vasco ha pedido que el Estado ceda temporalmente el 'Guernica' de Picasso a Euskadi al considerar que "sería una buena forma de avanzar en la reparación al Pueblo vasco, a la memoria democrática", además de "un alegato en favor de la paz en un momento histórico de guerras y tentaciones totalitarias".

Sin embargo, ha criticado que "le ha faltado tiempo a la 'derechona' española y a todos sus altavoces mediáticos para poner el grito en el cielo", llegando a decir que trasladar el 'Guernica' es "cuestión de estado".

"Pero ¿qué concepto de Estado tienen estos? Que se dejen de excusas", ha dicho, para subrayar que "aquí solo hay una cuestión a responder", la de si "va a tener el Gobierno español la valentía política de traer el 'Guernica' a Euskadi". Tras recordar que "sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos", ha preguntado al Ejecutivo Sanchez si "no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi". "La pelota está en su tejado. Que respondan", le ha instado.