Pradales llama a defender la democracia y Europa frente a quienes atentan contra "la paz y el derecho internacional"

VITORIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha llamado a "defender los valores democráticos y fortalecer Europa" frente a "quienes pretenden sustituir un orden global basado en la paz, el derecho internacional y el multilateralismo".

Pradales ha lanzado este mensaje tras la firma de un memorando de entendimiento con la primera ministra de Gales, Eluned Morgan, con la que se ha reunido este jueves en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz.

En su intervención, el Lehendakari ha destacado que este acuerdo "llega en un momento trascendental" y aunque no se ha referido de forma explícita a la intervención militar de EEUU en Venezuela ni a las amenazas del Gobierno de Donald Trump sobre un eventual uso de la fuerza para anexionar Groenlandia a Estados Unidos, ha manifestado que "los acontecimientos del inicio del año demuestran que es más necesario que nunca defender los valores democráticos y fortalecer Europa".

"Debemos hacerlo ante quienes pretenden sustituir un orden global basado en la paz, el derecho internacional y el multilateralismo", ha subrayado. En este sentido, ha destacado la relevancia del acuerdo alcanzado este jueves entre Euskadi y Gales. "Hoy damos un paso adelante dos naciones que queremos contribuir a la competitividad, la seguridad y el bienestar de nuestras sociedades y de Europa", ha indicado.

Imanol Pradales ha añadido que ambos territorios no actúan "desde la razón de la fuerza, sino desde la fuerza de la razón", y que tanto Euskadi como Gales "defienden los valores fundacionales del proyecto europeo de posguerra ante el auge global de líderes autoritarios y movimientos populistas y extremistas".

"MOMENTO HISTÓRICO"

A su vez, ha subrayado que Euskadi y Gales están dispuestas a alinear sus capacidades "al servicio de la reindustrialización, la sostenibilidad, las energías renovables y el avance tecnológico del continente europeo", con el fin de "avanzar en las transformaciones que exige este momento histórico".

El Lehendakari también se ha referido a los elementos que comparten ambos territorios en materia de cultura, identidad o cultura propias. "Dos naciones que seguimos promoviendo la identidad, cultura y lengua que nos son propias y singulares en un mundo global", ha indicado.

Según ha afirmado, el acuerdo permitirá a ambos territorios "dar un mayor impulso a proyectos compartidos en torno a ámbitos ligados a la triple transición ecológica, tecnológica y demográfica", así como a actuaciones de carácter cultural y de proyección exterior.

Por otra parte, ha recordado que Gales y Euskadi forman parte de la Comisión del Arco Atlántico. Pradales ha indicado que aunque Gales no forma parte de la UE, "ha sido siempre un territorio aliado", y que ha trabajado conjuntamente con Euskadi "para hacer realidad el proyecto de la Macrorregión".

Este proyecto, del que ha subrayado que acaba de recibir un "importante impulso" por parte del Consejo Europeo, permitirá a los integrantes de la Macrorregión "ganar peso político, hacer red, y desarrollar proyectos conjuntos de mayor alcance en toda la fachada a atlántica y trasatlántica".

