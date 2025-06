Pradales llama a superar el "recurso de la huelga por la huelga" porque la confrontación no puede ser "fin en sí mismo"

VITORIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha llamado a superar "posiciones maximalistas y el recurso de la huelga por la huelga" porque "la confrontación no puede ser un fin en sí mismo".

Pradales ha realizado esta reflexión durante su intervención en el pleno monográfico que, a instancias de EH Bildu, celebra este miércoles el Parlamento Vasco sobre el enfoque de la política económica e industrial en el actual escenario económico.

En su intervención, el Lehendakari ha apelado a "remar juntos y en la misma dirección", y ha defendido que Euskadi base "el modelo sociolaboral en el diálogo, la negociación y el acuerdo", y hablar "de todos los temas", como condiciones de trabajo, conciliación, salud laboral, productividad o absentismo, entre otros.

Imanol Pradales ha llamado a superar "posiciones maximalistas, superar la unilateralidad o el recurso de la huelga por la huelga". "La confrontación no puede ser nunca un fin en sí mismo. La bronca no logra acuerdos, sí lo hace el diálogo constructivo y la búsqueda del espacio común, dejando de lado trincheras y líneas rojas. No debemos olvidar que el consenso no es aceptar lo que uno de las partes exige. No es un conmigo contra mí, exige diálogo y negociación", ha añadido.

También ha incidido en su discurso en ofrecer unas condiciones adecuadas para los jóvenes, y en julio pondrán a disposición de los agentes sociales y económicos un informe sobre el salario mínimo de convenio en Euskadi que "servirá para avanzar en esta cuestión". Además, ha señalado que seguirán trabajando en el ámbito de la mesa de diálogo social para propiciar un acuerdo en dos materias, el aumento de las incapacidades temporales en Euskadi y la salud laboral.

