Pradales participará, junto a Rueda e Illa, en el Foro de la Toja, para hablar de competitividad y cohesión territorial

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VITORIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, participará el próximo viernes en el Foro de la Toja, un encuentro que reúne a representantes de la política y del mundo académico para hablar de los grandes cambios y del futuro de Europa, donde compartirá mesa de debate con los presidentes de Galicia y de Cataluña, Alfonso Rueda y Salvador Illa, bajo el título 'Competitividad y cohesión territorial'. De esta forma, aportará la visión de Euskadi y departirá sobre cómo afrontar desde la persapectiva europea esos desafíos mediante el diálogo y la cooperación.

Según ha dado a conocer la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, tras la reunión del Consejo de Gobierno, la conversación entre el Lehendakari, Rueda e Illa, estará moderada por Antón Costas, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), y abordará como cuestión central cómo fortalecer la competitividad económica, impulsar el desarrollo de los respectivos territorios y, al mismo tiempo, garantizar la cohesión social, el bienestar y la calidad de vida de las personas.

Además, ha explicado que será un debate entre tres presidentes que "representan realidades diferentes, pero que comparten grandes retos". De esta forma, ha dicho que supondrá "una oportunidad para aportar la visión de Euskadi y para hablar desde una perspectiva europea de cómo afrontar esos desafíos a través del diálogo y a través de la cooperación".