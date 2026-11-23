1136608.1.260.149.20261123142452 El Lehendakari, Imanol Pradales, junto a otros asistentes a la jonada por el 50 aniverario de Talde - EUROPA PRESS

BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha subrayado en Bilbao que las finanzas son una "palanca estratégica" y ha pedido activar todas las capacidades financieras y aumentar su potencia y tamaño para ponerlas al servicio de la transformación económica del País Vasco. Además, ha defendido que la industria ligada a la inversión y a las finanzas en Euskadi debe "mantener una visión a largo plazo y 'kilómetro cero'".

Pradales ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha asistido a la jornada organizada con motivo del 50 aniversario de Talde. En su intervención, ha recordado que cuando se constituyó Talde Euskadi estaba "ahogada política y económicamente" y "pocos tenían conocimiento sobre el capital riesgo privado, además de no existir regulación específica".

En este sentido, ha puesto en valor que representantes de empresas, cajas de ahorros y bancos de Bizkaia impulsaron esta iniciativa y Talde fue "una apuesta pionera y compartida en un momento difícil", que ha tenido "el país, el arraigo empresarial y la economía productiva en la cabeza".

Según ha subrayado, en las últimas décadas Talde ha ampliado el campo de actuación y ha vivido "todo tipo de peripecias", pero siempre con el objetivo inicial "de ayudar a las empresas a transformarse y crecer garantizando su arraigo".

El Lehendakari ha recordado la actividad de Talde, centrada en dedicar el ahorro a la economía productiva, a proyectos concretos que generan empleo y nuevas oportunidades.

"Puede ser una nueva inversión en maquinaria, la compra de otra empresa, o la creación de grupos comerciales para abrir nuevos mercados. Puede ser que en el caso de un empresario que se jubila, se facilite el cambio generacional. O puede ser ofrecer financiación" ha añadido.

Pradales ha mostrado su agradecimiento y felicitación a todos los que impulsaron Talde y, en especial, a José Mari Zalbidegoitia, presidente durante 25 años y que fue "clave en la consolidación del proyecto, siempre con espíritu pionero".

Según ha recordado, incorporó por primera vez al Banco Europeo de Inversiones, también a BBK, Elkarkidetza o Lagun Aro. "Hace unos años te referías de esta forma al trabajo de Talde. Cito textualmente: 'Somos una bicicleta con dos pedales. Por un lado, tenemos que captar dinero para invertir y, por otro, tenemos que conseguir proyectos"', ha añadido.

"DAR LA TALLA"

En este sentido, ha indicado que de eso se trata, de "seguir pedaleando como país para dar la talla en las grandes vueltas". "Competimos contra rivales de mayor presupuesto que los vascos, con puertos muy duros por delante: transición energética, digitalización acelerada, la falta de profesionales, el reto demográfico y con una climatología muy adversa en forma de incertidumbre geopolítica y comercial", ha añadido.

El Lehendakari ha manifestado que la ambición es "gigantesca" y es "estar adelante, no tanto para ganar etapas, sino mirando a la clasificación general" y lograr que "este país esté entre los mejores a pesar del tamaño". Por ello, ha apuntado que Euskadi tiene una base industrial "sólida", capacidades tecnológicas "en expansión y un ecosistema de colaboración público-privado afianzado".

"Tenemos equipo, y tenemos que seguir haciendo equipo", ha dicho, para asegurar que, para ello, han creado la Alianza Financiera Vasca y también se cuenta en Euskadi con una "estrategia de carrera", con el Plan de Industria Euskadi 2030.

Además, ha precisado que se cuenta con nuevas herramientas de apoyo a través del Plan de Inversiones-Euskadi Eraldatuz "para ganar watios y velocidad en carrera".

Según ha afirmado, las fianzas "son una palanca estratégica para la defensa, el arraigo y el crecimiento de la economía productiva vasca". "Contra viento y marea, hemos sido capaces de aumentar un 50% la potencia para las redes eléctricas vascas. Me gustaría hacer un llamamiento, de la misma manera que hemos aumentado la potencia, necesitamos aumentar la potencia, la escala y el tamaño de las capacidades financieras de Euskadi y ponerlas al servicio de nuestra transformación económica y productiva", ha dicho.

En sus palabras, las finanzas "traccionan inversión, activan consorcios y ayudan a ganar posiciones ante las transformaciones globales", lo que, a su juicio, "se traduce en más industria, empleo de calidad, bienestar y nuevas oportunidades".

Por ello, cree que es fundamental aumentar la escala y el tamaño del sector financiero vasco para que Euskadi "avance y funcione aún mejor". A su juicio, ese es un deber y hay un "reto enorme por delante". "En un País que avanza y funciona. Nuestro deber es que lo siga haciendo, con operaciones como Talgo, Ayesa, Grupo Arania, Ohmnia Electronics e Innometal, Arteche o Iparlat", ha puesto en valor.

Asimismo, ha manifestado que están avanzando en el despliegue de herramientas financieras "innovadoras" y se acaba de poner en marcha la Línea de Financiación Garantizada, con 100 millones para facilitar crédito a empresas, autónomos y autónomas de Euskadi que "acometan proyectos estratégicos de transformación y mejora competitiva".

Junto a ello, ha destacado que han lanzado la primera convocatoria del Programa de Inversión en Escalabilidad, con 60 millones para acompañar a las startups y pymes vascas, y ha precisado que Talde es una de las cuatro gestoras participantes.

Por último, ha puesto en valor que la industria ligada a la inversión y a las finanzas ha crecido de forma notable" en Euskadi en la última década y cree importante "mantener una visión a largo plazo y 'kilómetro cero'", poniendo siempre por encima "el grupo y el objetivo común".