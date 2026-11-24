El Lehendakari, Imanol Pradales, durante el acto de inicio de campaña electoral del PNV - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que da por hecho que será el próximo presidente del Gobierno español con el apoyo de Vox, que aclare si va a respetar el Cupo o "va a meter la mano en el bolsillo de los vascos". "Se avecina tormenta y de las gordas", ha avisado.

Tras considerar que al líder del PSOE, Pedro Sánchez, "le quedan dos teleberris" en Moncloa, y "hasta los suyos están recogiendo las carpetas en los despachos", ha emplazado al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a "proteger la Casa Vasca", como PNV, porque "no va a salvar España".

Durante su intervención en el mitin que el PNV ha ofrecido en Barakaldo, en el que también han participado el presidente del EBB, Aitor Esteban, y la cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Idoia Sagastizabal, Pradales ha recordado que el PSOE reclama el "voto útil" y se ha preguntado: "¿útil para qué?".

"Aunque nos intenten hacer creer lo contrario, a Sánchez le quedan dos Teleberris en Moncloa: no le van a dar los números. ¡Pero si hasta los suyos están recogiendo las carpetas en los despachos! Viene el PP con Vox, vienen Feijóo y Abascal. Y hoy pregunto a los vascos: ¿cuando vengan mal dadas desde Madrid, en quién vais a confiar para defender la Casa Vasca?", ha planteado.

En su opinión, "el pueblo vasco sabe que el PNV es la única garantía para Euskadi" y que, aunque "a veces falle", siempre "defiende el país". "Esté quien esté en Moncloa, siempre vamos a estar aquí", ha reiterado.

MENSAJE A EH BILDU

En referencia a Otegi, que este lunes estuvo en un acto en Portugalete, ha apuntado que "llevan toda la campaña hablando de parar a la ultraderecha", pero le ha advertido que en Euskadi se eligen 18 diputados de 350, "ni más ni menos".

"Arnaldo, por muy digno que te pongas, desde Euskadi no vas a salvar a España. Mejor si pensamos en cómo proteger la Casa Vasca, ¿no te parece? Que estas elecciones no van ni de asaltar el cielo, ni del paraíso antifascista: van de tu vivienda, tu sanidad, tu empleo, tu transporte, tu seguridad, van de tus ahorros, de tu hipoteca, de tu bolsillo, van de Euskadi, del modelo que defendemos para nuestro país, y van de las cosas del comer", ha manifestado.

Tal como ha remarcado, en la Margen Izquierda hay dos empresas en una situación complicada, Tubos Reunidos en Trapaga, y Vicinay en Sestao. "Llevamos meses trabajando para buscar una solución y salvar cientos empleos industriales aquí. En Vicinay nos hemos mojado, inyectando dinero público, Y estoy seguro de que le vamos a dar la vuelta", ha sostenido.

Respecto a Tubos, ha defendido que llevan meses exigiendo al Gobierno del Estado y a la SEPI, "dirigida por el PSOE, que condonen la deuda", porque, si no, la empresa irá a liquidación. "Y no lo podemos permitir. ¿Dónde ha estado Bildu? ¿Los habéis visto exigiendo algo al PSOE? Eso, sí, si hay despidos serán los primeros en ponerse en la pancarta", ha advertido.

También ha aludido a la sanidad, para precisar que su Ejecutivo puso en marcha un plan de choque para reducir las listas de espera en Osakidetza, se habían "bajado a niveles anteriores a la pandemia", y vino la ministra de Sanidad, Monica García, de Sumar, "y provocó una huelga de médicos". "Todo el trabajo y las mejoras, a la papelera. ¿Quién lo sufre? Vosotras y vosotros. ¿Dónde han estado los de Bildu? ¿Los habéis visto defender a nuestros médicos en Madrid? No, ¿verdad?", ha preguntado.

Por ello, ha dicho que menos dar "lecciones, menos pancartas y menos eslóganes", que "los eslóganes antifascistas no pagan pensiones, ni nóminas ni hipotecas, no van a salvar empleos, ni en Tubos Reunidos ni Vicinay, ni van a reducir las listas de espera".

El Lehendakari ha dicho a los vascos que, cuando vayan a votar, piensen en "lo que de verdad importa, en lo de aquí". "Este domingo toca barrer para casa, vota Euskadi, vota PNV", ha animado.

En este sentido, ha avisado que el día 30 "toca ponerse el chubasquero, las botas de goma y sudar la camiseta, proteger la Casa Vasca, apuntalar las ventanas, los cimientos y el tejado, porque se avecina tormenta, y de las gordas".

ABASCAL "CONTRA LA ERTZAINTZA, ETB Y LAS IKASTOLAS"

"Nos va a tocar defender nuestro bienestar contra el temporal porque estos, ya se están repartiendo las carteras. Algunos dicen que Abascal quiere ir a Interior, ese al que le molesta la Ertzaintza, que quiere cerrar ETB, desmantelar Osakidetza, acabar con las Ikastolas y la Escuela Pública Vasca ¡Y al Cupo, le llama Cuponazo!", ha censurado.

Por ello, se ha dirigido a Feijóo para que aclare si "va a respetar o atacar el Autogobierno vasco". "¿Va a respetar o combatir el Concierto Económico? ¿Va a respetar el euskera o va a hacer un Ayuso? Por cierto, el año que viene toca renovar el cupo. Más o menos cupo son más o menos médicos, ambulatorios o residencias, más o menos haurreskolas y profesores, inversiones y líneas de metro, más o menos ertzainas o Bomberos", ha añadido.

En esta línea, le ha reclamado que explique: "¿Va a respetar el Cupo actual o va a meternos la mano en el bolsillo a todos los vascos? Se lo voy a decir bien claro, no vamos a permitir ni un paso atrás en nuestro bienestar, ni un paso atrás en la Euskadi que hemos construido, ni un paso atrás".

Imanol Pradales ha instado a los electores a que piensen en "su casa y en los de casa". "Piensa quién te va a defender a partir del día 30. ¿Sánchez desde la oposición? ¿Bildu desde la pancarta? No, claro que no. La Casa Vasca la defenderemos nosotros, los de aquí, los de casa", ha remarcado.

De esta forma, ha instado a votar "seguro" este domingo, que es el PNV. "Hoy quiero recordar también a quienes no están con nosotros, personas que lo dieron todo por Euskadi aquí, en Ezkerraldea: aitas, amas, tías, tíos, amamas o aitites nos enseñaron que no había excusas, que, pasara lo que pasara, solo quedaba remangarse y tirar para adelante", ha recordado.

Asimismo, ha pedido a los jeltzales que "no bajen la cabeza", que se pongan "a currelar" para "convencer a la gente" como hicieron hace dos años en Ezkerraldea. "Los pronósticos no eran buenos pero le dimos la vuelta. Alguno incluso tituló que el PNV ganó las elecciones en Euskadi gracias a los municipios por los que pasó la Gabarra", ha destacado.

ESPRAY

Imanol Pradales ha rememorado el momento en el que, en abril de 2024, siendo todavía candidato del PNV a Lehendakari, fue atacado por un individuo con gas pimienta al salir de un mitin electoral en Barakaldo.

"Recuerdo la sensación: más que los ojos o la cara, lo que de verdad me dolía era el alma. Sentí impotencia, rabia y, sobre todo, tristeza por ver hasta dónde puede llegar alguien cuando pierde el respeto por los demás. Fue duro", ha asegurado.

No obstante, ha apuntado que lo que se le quedó grabado fue "la reacción de todo un pueblo, el cariño y el apoyo" que le mostró "muchísima gente" en la Margen Izquierda y en toda Euskadi, pensaran o no como el PNV.

Tras recordar el cambio que se ha producido en Ezkerraldea --donde estuvo toda la industria pesada--, con el liderazgo de las instituciones vascas "que arriesgaron y acertaron", ha destacado que lo hicieron "sin esperar a Madrid, sin pedir permiso, peleando con quien hiciera falta, en Madrid o Bruselas, sin esperar a nadie, gracias a nuestro Autogobierno, y al liderazgo del PNV".

Tras censurar que en esta campaña "andan algunos con el spray de pimienta para cegar" a los jeltzales y para que no se hable de estas cosas, ha insistido en que "quieren hacer creer a los vascos que tienen que elegir entre el voto antifascista o el voto Sanchista, entre Bildu o el PSOE". "Y no, esto va de elegir lo mejor para Euskadi", ha concluido.