Pradales se pregunta qué está pasando en este país para que personas "tan jóvenes" sean capaces de "semejante violencia"

Pradales en el Foro Uzturre de Tolosa. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha preguntado, tras los "graves" incidentes de este pasado lunes en Bilbao, "¿qué está pasando en este país para que personas tan jóvenes sean capaces de protagonizar episodios de semejante violencia?" y ha lamentado que en determinados entornos como el fútbol, las redes sociales o el ocio y ciertos "referentes", pueden "banalizar o justificar" el uso de la violencia, algo que es "intolerable e inaceptable".

Pradales ha participado este martes en el 'Diálogo con el Lehendakari. Retos y prioridades de Euskadi', organizado por el Foro Uzturre en el Topic de Tolosa (Gipuzkoa).

En los aledaños se han concentrado en torno a un centenar de personas con pancartas de ELA, LAB, Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS) y Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista a favor de la sanidad pública, llamando a participar en la huelga general del 11 de noviembre y contra el PNV, "al servicio de la especulación y responsable de la miseria de los trabajadores".

Además, han proferido gritos contra la formación jeltzale a la llegada de Pradales, quien ha sido recibido entre aplausos por la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, el expresidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, la presidenta del GBB, Euge Arrizabalaga, y otros representantes y cargos jeltzales.

El lehendakari ha alertado de que 2027 va a ser "un año muy complicado, porque vivimos un momento crítico" y "muy líquido" que requiere de "decisiones de altura", para hacer frente a "tensiones antiguas, como el modelo de Estado y el encaje en él de las naciones", pero también "otras nuevas" por la migración, las pensiones o los desequilibrios territoriales, todo ello en un contexto político "muy complicado, de polarización", en el que "no se pueden llegar a acuerdos amplios" en política, en la que "se ha perdido el respeto" y en la que hay "mucha estética y superficialidad", pero no contenidos.

También ha reflexionado sobre los "preocupantes movimientos de agitación" que se están viendo "en toda Europa" y el "ambiente que se está creando", del cual "no estamos a salvo". En este contexto, se ha referido a los "graves incidentes" con "muy graves episodios de violencia" registrados este pasado lunes en Bilbao, fundamentalmente en el entorno de Deusto y Gran Vía, y los cuales ha condenado de forma "muy clara y explícita casi al momento".

Además, ha señalado que su gobierno ha fijado "una posición ética y política inequívoca" frente a estos hechos, "que tienen que ser investigados y tiene que tener consecuencias".

"Había algo organizado previamente, hubo una excusa de que aparentemente iba a llegar un sinvergüenza, un agitador, Vito Quiles, que no vino y aún así se provocaron esos episodios", ha señalado, para incidir en que se trató de "una organización más o menos sofisticada, alguien había preparado lo que ocurrió".

En todo caso, se ha preguntado "qué está pasando en este país para que personas tan jóvenes", recordando que "ayer hubo casi una veintena de detenidos, la mitad menores, y más de 50 identificados", sean "capaces de protagonizar episodios de semejante violencia". A su juicio, "nos debería preocupar como sociedad".

Pradales ha reconocido que es "indudable que hemos avanzado mucho en convivencia en este país en los últimos años, pero arrastramos una cultura de la violencia por parte de determinados colectivos que no hemos conseguido desterrar". "Hoy es el día que siguen sin condenarla y deslegitimarla con la claridad que exige", ha censurado.

Además, ha opinado que existe "una banalización de la violencia en determinados entornos, el fútbol, a veces, las redes sociales o el ocio, donde parece que esto es más un espectáculo y no podemos caer en esa banalización".

A ello ha añadido que hay quien "cree que salir a pegarse con la policía es una especie de diversión", algo que "es intolerable e inaceptable". "Me preocupa qué referentes hay en algunas casas, escuelas o lugares para que pueda banalizarse o justificarse el uso de la violencia", ha reconocido.

Además, ha apuntado que si fuera su hija quien protagonizara esos altercados, él "tendría alguna responsabilidad que asumir". "No es normal lo que vimos ayer, hay que rebelarse ante ello, no podemos aceptarlo", ha insistido, para expresar que "ojalá no vuelva a ocurrir", pero "hay que estar muy atentos", porque "estamos en un momento preelectoral y tenemos por delante, por ejemplo, la convocatoria de una huelga general".

Respecto a la actuación de la Ertzaintza en estos incidentes y las críticas de una falta de previsión, ha subrayado que "intentó evitar que hubiera cualquier problema" y ante unas manifestaciones que "discurrían de forma pacífica, hubo un repliegue", pero "luego había una organización que se había preparado a conciencia para provocar los incidentes", a lo que ha añadido que "hay que hacer un análisis fino de lo ocurrido".

Además, ha apelado a "tomar conciencia" de la situación de los jóvenes, con primeras retribuciones que "no se corresponden con el esfuerzo que han realizado", lo que se suma a "un déficit de personas para trabajar en este país y en el entorno europeo". En este contexto, ha apelado a "un compromiso" por parte de la parte empresarial del país.

Por otro lado, Pradales ha mostrado preocupación ante el futuro de Francia, donde se prevé que Marine Le Pen gane las próximas elecciones presidenciales y donde hay "un problema económico de pantalón largo", así como el "riesgo de centralización" en Europa, con "la excusa de simplificar".

ELECCIONES

En cuanto a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha señalado que "la tesis es que lo más probable haya una mayoría de PP y Vox, pero que no va a ser lo contundente que dicen las encuestas y que el PSOE puede tener un buen resultado, pero que tiene un problema a su izquierda y, con ello, los números no salen".

"Esto es lo que está en el ambiente", ha señalado, para añadir que ve a "un PP débil y un Vox muy fuerte", lo cual "es muy preocupante para Euskadi y los vascos".

En este sentido, ha advertido de que "con un potencial gobierno de PP y Vox con un Vox muy fuerte viene una agresión a la identidad vasca", y esa es "la peor de las hipótesis para este pueblo", pero "quedan 32 días, que en política es mucho tiempo" y aunque "las corrientes y emociones de fondo no se modifican", a su juicio, "el PSOE no va a tener un mal resultado".

Respecto al problema de la vivienda, ha abogado por una "colaboración seria" interinstitucional y ha señalado que operaciones como la de compra de las viviendas protegidas de Benta Berri en San Sebastián a Testa "ya se han hecho con anterioridad", al menos en dos ocasiones previamente en Euskadi.

Respecto al autogobierno, ha reconocido que hay "ínfimas posibilidades" de lograr algo antes de las elecciones porque Pedro Sánchez y su gobierno están "a otra cosa". "Puede que cerremos alguna cuestión menor", ha avanzado, para añadir que "si viene PP y Vox, viene la defensa del autogobierno logrado".