Pradales propone a Sánchez "escribir el final de legislatura con un apretón de manos" por el cumplimiento del Estatuto

El Lehendakari, Imanol Pradales, durante el primer pleno del curso del Parlamento Vasco, a 17 de septiembre de 2026 - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que "el plazo comprometido" por el Gobierno español para cumplir el Estatuto "no se ha respetado" y ha dicho que "sería bueno" que se pueda "escribir el final de la legislatura española con un apretón de manos" con el presidente Pedro Sánchez, en el que le pueda transmitir: 'cumpliste tu palabra'", cuando además "asoman tiempos oscuros" en los que pueden acceder al poder "quienes tienen una concepción antidemocrática del Estado, no creen en su actual organización territorial y niegan la identidad" del pueblo vasco.

En su intervención en el debate de Política General del Parlamento Vasco, Pradales ha asegurado que también estará al frente para lograr "un autogobierno renovado" tras el avance "positivo" en las negociaciones de PNV, EH Bildu y PSE-EE.

Así se ha referido al quinto apartado de su discurso, titulado 'un Autogobierno consolidado, pero no culminado'. "Autogobierno es tener capacidad de gobernar nuestra propia casa. Se trata de que el hogar de los vascos, la Casa Vasca, debe ser cuidada y atendida por quienes somos parte de este pueblo", ha subrayado.

También ha explicado que a lo largo de la historia los vascos nunca han pretendido "gobernar a otros, ni la casa de otros". "En justa reciprocidad, no queremos que otros nos impidan autogobernarnos. Por eso, en el Pacto estatutario se contempla el concepto de 'vecindad administrativa'", ha recordado.

El Lehendakari ha resaltado que en 1979 se encontró "un mínimo común denominador: el Estatuto de Gernika, y ha sido muy útil", para advertir que no aceptarán "lecciones sobre las formas y procedimientos en la defensa y desarrollo del Autogobierno". "Y no permitiremos que se utilice esta materia como instrumento de lucha política, porque estamos hablando de una cuestión trascendental para el futuro del Pueblo Vasco, y con eso, no se juega", ha añadido.

Según ha reivindicado, el autogobierno da a Euskadi "una personalidad propia y singular en el conjunto de Europa", y ha reiterado que hay que "cumplir el Estatuto en su integridad, sin renunciar ni a una sola coma". "No pararemos hasta conseguirlo", ha aseverado.

CAMINAR JUNTOS

Por ello, ha llamado a reflexionar en "cómo culminar lo acordado y cómo actualizarlo para adaptarlo a los retos del siglo XXI". Para lograr ambos objetivos, contempla tres ejes, y el primero se centra en el cumplimiento íntegro del Estatuto. Tras hacer "un reconocimiento sincero" a lo avanzado en estos dos últimos años con Pedro Sánchez, ha dicho que "no es suficiente" porque hay competencias pendientes de cerrar en el núcleo del autogobierno: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA); Gestión del régimen económico de la Seguridad Social y prestaciones contributivas; Funciones correspondientes a mutualidades colaboradoras con la Seguridad Social, o competencias de los puertos de Bilbao y Pasajes.

En su opinión, el principal debate es "cómo se financiarán" las competencias y ha advertido "claramente" que el proceso de transferencias "no termina con la creación de grupos de trabajo". "Las transferencias deben ser realmente transferidas", ha insistido.

Por ello, ha manifestado que la gestión de la financiación debe estar en manos del Gobierno Vasco. "No vamos a permitir que los puertos de Bilbao y Pasajes no tengan mayor financiación y autonomía. Y no vamos a permitir que el Estado condicione, fiscalice u obstaculice las decisiones que tomen los Puertos, porque necesitan autonomía y agilidad para ser más competitivos y son estratégicos", ha resaltado.

Imanol Pradales ha avisado que "el tiempo pasa y, una vez más, el plazo comprometido no se ha respetado, y esto no es aceptable".

"Difícilmente podemos avanzar y confiar en un nuevo futuro si previamente no se cumplen los pactos suscritos", ha añadido.

TIEMPOS OSCUROS Y FINAL DE LEGISLATURA

Una vez más, ha alertado de que "asoman tiempos oscuros en la política española" y no se puede descartar "que accedan al poder político español quienes tienen una concepción antidemocrática del funcionamiento del Estado, no creen en su actual organización territorial y niegan nuestra propia identidad como Pueblo".

"Estoy convencido de que harán todo lo posible por destruir lo que tanto esfuerzo nos ha costado construir durante décadas. Por eso, debemos hacer una lectura del momento político. Hablo de quienes gobernamos en Euskadi, de quienes gobiernan en el Estado. Es responsabilidad de todas y todos. Mi mano sigue tendida", ha expresado.

En su opinión, "sería bueno" que se pueda "escribir el final de la legislatura española con un apretón de manos entre el Lehendakari y el Presidente del Gobierno español". "Un final en el que le pueda decir: cumpliste tu palabra", ha precisado.

SEGUNDO EJE

El segundo eje que ha marcado supone la "defensa cotidiana del espacio competencial" y ha incidido en la necesidad de preservar las compatencias "frente a los intentos permanentes de limitarlas o condicionarlas".

Según ha avisado, "cada semana aparecen iniciativas legislativas que pueden afectar a competencias transferidas" que obligan a "una vigilancia permanente". "Al mismo tiempo, prácticamente cada semana, nos encontramos con actuaciones en sede judicial que condicionan las políticas públicas que desarrollamos", ha apostillado.

Para el Lehendakari, son "muy preocupantes algunas decisiones judiciales que ponen en cuestión el autogobierno pactado entre Euskadi y el Estado; y otras que ponen en cuestión Leyes refrendadas en este Parlamento". Por ello, cree "fundamental la defensa del Autogobierno alcanzado frente a la intervención, muchas veces invasiva, del Estado, y frente a su limitación en sede judicial".

TERCER EJE

El tercer eje son las "nuevas capacidades políticas para ampliar y reforzar el Autogobierno vasco". Pradales considera que, en el último año, "se ha avanzado de manera positiva, pero no definitiva" en acordar competencias pendientes y negociar un nuevo acuerdo de Pacto Estatutario. "En la ronda con los partidos, he podido constatar que el objetivo de cerrar la carpeta estatutaria, contar con nuevas capacidades políticas y actualizar el Autogobierno cuenta con un respaldo mayoritario", ha incidido.

En sus palabras, este nuevo Pacto "debe permitir alcanzar acuerdos de calado en el reconocimiento de la singularidad nacional vasca; la profundización de las relaciones bilaterales con el Estado; el fortalecimiento de garantías competenciales; nuevas capacidades políticas; la participación de Euskadi en los asuntos europeos e internacionales; y mecanismos de decisión sobre el futuro político de Euskadi".

Además, ha constatado que las conversaciones entre PNV, EH Bildu y PSE-EE, "siguen adelante". "Es una buena señal. Espero y deseo que lo sigan haciendo con responsabilidad y rigor", ha emplazado.

De cara al futuro, ha dicho que el Autogobierno vasco afronta cuatro desafíos estratégicos, entre ellas, "seguir avanzando en la negociación de un nuevo Pacto político que permita dar un salto cualitativo en el Autogobierno" mediante consensos amplios, porque "son objetivos de todo el país, de todo el pueblo vasco".

"Si no defendemos lo que es nuestro, el Estatuto; y lo que necesitamos, nuevas capacidades políticas y un Autogobierno renovado, nadie lo va a hacer por nosotros. Como Lehendakari, voy a estar al frente. Haré todo lo que esté en mi mano para conseguirlo", se ha comprometido.

Por ello, ha instado a los partidos políticos, instituciones, agentes sociales, económicos y académicos "para que den un paso al frente". "Para que entre todos logremos ampliar y reforzar nuestra capacidad de gobernar nuestra casa, la Casa Vasca. Es nuestro compromiso heredado, es nuestra obligación histórica, un reto para todo el Pueblo Vasco", ha concluido.