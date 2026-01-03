Pradales reclama respeto a la legalidad internacional tras el ataque de EEUU a Venezuela y una "salida pacífica"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales, , a 10 de noviembre de 2025, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha reclamado "respeto de la legalidad internacional y la carta de Naciones Unidas en Venezuela" tras el ataque de EEUU a ese país y ha asegurado que es "urgente" una salida "pacífica y el retorno a la democracia, los derechos humanos y la libertad plena a Venezuela".

El Lehendakari ha realizado esta reflexión tras los ataques de EEUU contra Caracas y sus alrededores y el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar esta madrugada.

Pradales ha señalado que el Gobierno vasco está siguiendo "en detalle y con preocupación" el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, donde, según ha recordado, existe una comunidad vasca "arraigada históricamente y numerosa".

En este sentido, ha señalado que, desde Euskadi, reclaman "el respeto de la legalidad internacional y la carta de Naciones Unidas en Venezuela" y ha afirmado compartir "la posición manifestada por la Unión Europea". "También la defensa del multilateralismo, el diálogo y la diplomacia como cauce para la paz y la resolución de los conflictos, cuya ruptura rechazamos", ha asegurado.

El lehendakari ha afirmado que el derecho internacional debe ser "respetado con todas las garantías para una transición real que garantice la vuelta de la democracia y la libertad al país", una democracia, según ha indicado, que "ampare todos los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos, así como su libre ejercicio y su soberanía plena".

Pradales también ha recordado que, en la actualidad, hay dos vascos que siguen encarcelados en Venezuela, "sin contar con las mínimas garantías judiciales".

Por último, el Lehendakari ha manifestado que es "urgente" una salida "pacífica y el retorno a la democracia, los derechos humanos y la libertad plena a Venezuela".