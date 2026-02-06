Pradales trabajará para "ensanchar el autogobierno vasco" pese a "decepciones" y a que se ponga a prueba su paciencia

Archivo - El Lehendakari, Imanol Pradales - CARLOS GONZÁLEZ - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reivindicado el autogobierno vasco como herramienta "fundamental" para el desarrollo de Euskadi frente al "centralismo intolerante de Vox", y ha asegurado que pese a las "decepciones" y a que a veces pongan su paciencia "al límite", el Ejecutivo vasco "seguirá trabajando para "mejorar y ensanchar el autogobierno".

Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de Vox sobre el proceso para la transferencia a Euskadi de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de 1979, pero que aún están en manos de la Administración central.

La única parlamentaria de Vox en la Cámara vasca, Amaia Martínez, ha criticado que la demanda de que se traspasen a Euskadi las competencias contempladas en esta Ley Orgánica responde al objetivo de "rentabilizar políticamente" estas transferencias, con el fin de crear nuevos "chiringuitos" en los que introducir a más "enchufados".

El lehendakari ha respondido a Martínez que "afortunadamente la gran mayoría de esta Cámara y de la sociedad vasca quiere lo contrario de lo que defiende Vox: más y mejor democracia, más y mejor autogobierno, y más y mejor Europa".

Además, ha denunciado "solo desde un centralismo intolerante" como el de Vox se puede calificar de "partidista" la demanda mayoritaria de la sociedad vasca" para cumplir íntegramente el Estatuto vasco. "Vox se empeña en convertir la política en un campo de batalla en el que solo hay mercadeo, tratantes, solo hay ganadores, solo hay perdedores", ha censurado.

"PROSPERA EN EL ENFRENTAMIENTO"

Imanol Pradales ha afirmado que, por ese motivo, Vox critica los acuerdos y el diálogo entre los Gobiernos central y vasco, dado que es un partido contrario a "cualquier atisbo de estabilidad o de entendimiento", ya que se trata de una formación "que prospera en el caldo de cultivo del enfrentamiento, de la trinchera y de la tensión".

"Lo que les irrita, lo que les indigna es la relación bilateral entre Euskadi y el Estado, porque Vox cree que esa relación debe producirse única y exclusivamente en términos de dependencia impuesta, de subordinación o de sometimiento".

"No se anden con rodeos y dígalo abiertamente, ¿no eran ustedes quienes hablaban sin pelos en la lengua? A ustedes, a Vox, le molesta que el lehendakari negocie en La Moncloa con el presidente del Gobierno español", ha añadido.

Pradales se ha preguntado si a Vox también "le molesta" la propia figura del lehendakari, así como la existencia del Parlamento Vasco, el Estatuto de Gernika, la Ertzaintza y el euskera. "Para respetar algo hay que reconocerlo, señora Martínez, y Vox no reconoce a Euskadi como un sujeto político capaz de tomar sus propias decisiones y capaz de autogobernarse", ha indicado.

El lehendakari ha defendido que el autogobierno "ha sido una herramienta fundamental para levantar un país en ruinas y llevarlo al nivel de los más avanzados de Europa". Por ese motivo, y pese a las "decepciones" que surgen en un proceso "más tortuoso que lo que debiera", y a que "a veces pongan nuestra paciencia al límite", el Gobierno Vasco seguirá trabajando para "mejorar y ensanchar el autogobierno".