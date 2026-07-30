Pradales traslada su apoyo al Aita Mari y su tripulación tras verse rodeados por patrullas de guardacostas en Libia

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha trasladado su apoyo al Aita Mari y a su tripulación, después de que este barco del proyecto de salvamento marítimo Maydayterraneo, puesto en marcha por Salvamento Marítimo Humanitario en 2017 ante la crisis migratoria europea en el Mediterráneo Central, se viera ayer rodeado por patrullas de los guardacostas en Libia.

A través de las redes sociales, Pradales ha afirmado que "los que salvan vidas merecen respeto y protección", por lo que ha expresado todo su apoyo al Aita Mari y a su tripulación.

Según denunció este pasado miércoles la tripulación, patrullas de los guardacostas de Libia rodearon a Aita Mari y, horas después, un dron sobrevoló el barco durante la noche.

Tras conocer estos hechos, el Lehendakari ha afirmado que "la dignidad humana y los derechos humanitarios internacionales deben prevalecer"