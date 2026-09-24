Los precios industriales en Euskadi aumentan un 17% en agosto respecto al pasado año

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BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios Industriales registró en Euskadi el pasado mes el agosto un aumento del 2,5% en comparación con el mes anterior y del 17% en comparación con agosto de 2025. En los ocho primeros meses del año, el incremento alcanzó el 17,7%, según los datos hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta evolución se debió principalmente al incremento de los precios de la Energía, que contabiliza subidas del 7,1% mensual, 46,3% interanual y del 50,3% en lo que va de año. También crecen los precios en Bienes Intermedios, una décima respecto a julio, un 6,6% respecto al año anterior y un 7% en los ocho primeros meses del año.

Por su parte, los Bienes de Equipo anotan un descenso de precios del 0,1% mensual y subidas del 2,2% interanual y del 1,2% en lo que va de año.

Finalmente, los Bienes de Consumo reducen sus precios un 0,3% respecto al mes anterior (con una caída del 0,4% en consumo no duradero y precios estables en consumo duradero). Por contra, suben un 3,1% respecto a agosto de 2025 (con una reducción del 0,4% en consumo duradero y una subida del 3,7% en no duradero) y un 2,2% en los ocho primeros meses del año (con aumentos del 0,1% en bienes de consumo duradero y del 2,6% en los de consumo no duradero).