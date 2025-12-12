Los precios suben en Euskadi dos décimas en noviembre y la tasa anual se mantiene en el 3,2%

Archivo - Un mercado de alimentos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido en Euskadi dos décimas el pasado mes de noviembre en comparación con octubre y la tasa anual se mantiene en el 3,2%, en línea con el dato del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del Estado, el IPC aumentó un 0,2% en noviembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.

Con el dato de noviembre, se mantienen los precios en Euskadi tras su moderación el mes pasado. En términos mensuales, la inflación en Euskadi aumentó un 0,2%, mientras que, en lo que va de año, la subida llega al 2,6%.

El sector donde más subieron los precios en Euskadi respecto al mismo mes del año anterior fue en restaurantes y hoteles, un 5,4% más que en noviembre de 2024 (+1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,2% más (-2,2 puntos); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,7% más (+0 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,2% más (-0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -0,9% (-0,4 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

