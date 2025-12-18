Precipitaciones generalizadas este viernes en Euskadi, más persistentes en la mitad norte

Archivo - Lluvia en Karrantza (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi la llegada de un frente frío que traerá abundante nubosidad y precipitaciones generalizadas, más persistentes en la mitad norte.

El viento comenzará soplando del sur, pero durante la mañana girará a noroeste, dejando rachas apreciables en el litoral. Las temperaturas irán a la baja, con un descenso más acusado en la vertiente cantábrica. En muchos puntos las máximas se registrarán de madrugada y las mínimas al final del día.