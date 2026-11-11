La presencia de piquetes causa retenciones en la N240 en Igorre y numerosas afecciones en la red secundaria

Piquetes en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presencia de piquetes por la huelga general de este miércoles está provocando retenciones en la N-240 en la zona de Igorre y Lemoa, mientra que el resto de la red principal de carreteras vascas no se presenta ningún problema. Sin embargo, en la red secundaria se han producido durante las primeras horas de esta mañana numerosas afecciones.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, a Europa Press, en la N-240 en la zona de Igorre y Lemoa se están produciendo retenciones de forma intermitente por la acción de piquetes. En el resto de la red principal no se producen afecciones "significativas".

En la red secundaria, sin embargo, se han producido en zonas próximas a polígonos y centros de trabajo "numerosas situaciones puntales" que afectan al tráfico por acción de piquetes y cruce de contenedores.