El presidente de Fundación Vital, Jon Urresti, será el candidato del PNV a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz

Jon Urresti - EAJ-PNV

VITORIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jon Urresti, actual presidente de Fundación Vital, será el candidato del PNV a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. Así lo ha comunicado el Araba Buru Batzar (ABB) en una nota de prensa, en la que se ha dado a conocer el nombre de la persona que tomará el relevo de Beatriz Artolazabal al frente del partido 'jeltzale' en el Ayuntamiento gasteiztarra.

La Comisión de Interjuntas de la capital alavesa, de mutuo acuerdo con el ABB, ha acordado proponer a este pequeño empresario y vecino de Lakuabizkarra, de 59 años y que nunca ha ejercido un cargo público, para encabezar la candidatura 'jeltzale' al Ayuntamiento.

El ABB ha destacado que se trata de un "perfecto conocedor de la realidad gasteiztarra, gestor de contrastada capacidad", que lleva diez años aportando a Vitoria-Gasteiz y a Araba desde la Fundación, y aspira ahora trasladar esa experiencia al Consistorio, en el caso de que la afiliación gasteiztarra así lo apruebe.

De acuerdo con los Estatutos Nacionales, la propuesta de la Comisión de Interjuntas de Vitoria-Gasteiz y el ABB ya ha sido trasladada a la afiliación de la capital alavesa, que deberá decidir sobre la misma en un proceso que se realizará en las cuatro organizaciones de Vitoria-Gasteiz en las próximas semanas.

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto, Urresti estudió en la ikastola Olabide, así como en los institutos Ramiro de Maeztu y Federico Baraibar. Poco después de terminar sus estudios universitarios, fundó en 1993 la empresa Gizaker. Durante los últimos diez años ha estado al frente de Fundación Vital, donde ha demostrado "liderazgo y capacidad de gestión".

"Su llegada al Ayuntamiento supondrá una nueva forma de hacer política, basada en la colaboración y alejada de la bronca. No es un político profesional, nunca se ha presentado a unas elecciones y nunca ha ejercido ningún cargo público", ha señalado el ABB.

MODELO DE GESTIÓN

En este sentido, el ABB ha subrayado que Urresti afronta su propuesta de candidatura con "la experiencia de gestión y la visión para hacer frente a los retos de Gasteiz para los próximos años", en seguridad, vivienda, economía, limpieza y empleo de calidad.

"Lleva diez años aportando a la ciudad desde fuera del Ayuntamiento con un modelo de gestión y un sello que ahora llevará al Consistorio", ha manifestado, para poner como ejemplo "la transformación de Fundación Vital bajo su 'makila'".

Al respecto, ha resaltado que Urresti ha desarrollado proyectos ambiciosos e inversiones estratégicas para Vitoria-Gasteiz, Araba y Euskadi en "operaciones clave", como el regreso de Talgo o la alianza con SEA Empresas Alavesas y la Cámara de Comercio para "impulsar la industria como motor de empleo, riqueza colectiva y seña de identidad de Vitoria-Gasteiz".