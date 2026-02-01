Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 2

Archivo - Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 16 - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada en la que volverán los chubascos, que se producirán de manera intermitente.

Las lluvias llegarán desde el suroeste, siendo más probables de madrugada y a durante la segunda mitad del día, y afectarán en mayor medida a zonas del interior. El viento seguirá soplando de componente sur, con bastante fuerza en algunos momentos del día, y las temperaturas máximas no sufrirán apenas variaciones.

Por la tarde-noche comenzará a llegar aire frío y las temperaturas bajarán, al igual que la cota de nieve, que podría rondar los 1100-1200 metros.