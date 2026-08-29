Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 30

Cielos con nubes y claros - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada similar en temperaturas y en la que aumentará la nubosidad con el paso de las horas, especialmente en el norte.

En la vertiente cantábrica el día comenzará con ambiente mayormente soleado, pero las nubes bajas irán ganando terreno por la proximidad de un frente, hasta dejar el cielo muy nuboso durante la segunda mitad del día. Podrían producirse algunas lloviznas, sobre todo a partir de la tarde.

En la mitad sur, el ambiente se mantendrá soleado hasta la tarde, cuando también aumentará la nubosidad, especialmente en Álava. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente en la zona cantábrica y apenas cambiarán en el resto. El viento será flojo y variable durante la mañana y girará a componente norte a partir del mediodía, cuando ganará algo de fuerza.