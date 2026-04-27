Los primeros lenguados criados en el futuro parque acuícola de la antigua central de Lemoiz llegarán al mercado en 2030

El lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, en la presentación del parque acuícola en las instalaciones de la antigua central de Lemoiz. - IREKIA

BILBAO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los primeros lenguados que se criarán en el parque acuícola que el Gobierno Vasco impulsará en las instalaciones de la antigua central de Lemoiz (Bizkaia) llegarán al mercado en torno a 2030.

El proyecto contempla una inversión global estimada de 170 millones de euros en los próximos diez años, la creación de cerca de 200 puestos de trabajo en perfiles vinculados a I+D, áreas técnicas, gestión y servicios auxiliares y una capacidad productiva de unas 3.000 toneladas anuales.

El Lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, han presentado este lunes el proyecto de desarrollo de un parque acuícola en las instalaciones de la antigua central de Lemoiz, una iniciativa "estratégica que permitirá reforzar el sector alimentario de Euskadi mediante la incorporación de nuevos modelos productivos basados en la acuicultura".

La actuación se enmarca en la apuesta del Gobierno Vasco por diversificar y modernizar el sector alimentario, integrando la acuicultura como una actividad capaz de aportar estabilidad, innovación y valor añadido en un contexto global marcado por el aumento de la demanda de proteína de origen animal y la necesidad de avanzar hacia modelos de producción más sostenibles.

Imanol Pradales ha subrayado que se trata de un proyecto que aspira a ser "referente a nivel internacional, que aúna I+D+i, talento y la tecnología más avanzada, sostenible económica, social y medioambientalmente".

Es un proyecto, ha señalado, "para las próximas décadas, con una inversión público-privada de más de 170 millones en los próximos 10 años".

El Lehendakari ha destacado que Euskadi "se alinea, una vez más, con los países más avanzados, que están reutilizando grandes infraestructuras industriales o energéticas en desuso, como plataformas petrolíferas, aprovechando su acceso al mar para actividades acuícolas".

"Y lo hacemos de la mano de Europa y su Pacto por el Océano, que establece la economía azul como sector clave para la soberanía alimentaria, la descarbonización o la protección de la biodiversidad", ha subrayado.

Por su parte, Amaia Barredo ha señalado que este proyecto "representa una oportunidad para avanzar en la modernización del sector alimentario, incorporando nuevas capacidades productivas y tecnológicas que refuercen su competitividad y su capacidad de adaptación a los retos de futuro".

El desarrollo de este proyecto es el resultado de un proceso de planificación sostenido en el tiempo, que ha incluido análisis técnicos, estudios de viabilidad y un proceso de contraste con el sector privado, según la Consejería.

CONDICIONES ÓPTIMAS

Este trabajo, ha precisado, ha permitido identificar en Lemoiz un emplazamiento "con condiciones óptimas para el desarrollo de actividad acuícola, tanto por sus infraestructuras existentes como por su acceso a agua de mar y disponibilidad de espacio para albergar proyectos de escala industrial", como el que desarrollará la empresa adjudicataria Aquacría Basordas.

En este sentido, el Departamento ha asegurado que el nuevo polo acuícola "contribuirá a fortalecer la cadena de valor del sector alimentario vasco, ampliando las capacidades productivas y favoreciendo la incorporación de tecnologías avanzadas".

La acuicultura, ha remarcado, se consolida así como "una herramienta clave para incrementar la producción de pescado, aportar estabilidad al suministro y reforzar la competitividad de la industria alimentaria vasca".

Asimismo, en la presentación han asegurado que el proyecto permitirá generar sinergias con otros ámbitos estratégicos como la transformación alimentaria, la logística o la comercialización, contribuyendo a un modelo "más integrado, innovador y orientado al mercado".

Desde el punto de vista económico, han destacado que la puesta en marcha de esta iniciativa tendrá un impacto "significativo" en la generación de empleo cualificado y en la activación de actividad industrial y tecnológica asociada, con una previsión de cerca de 200 puestos de trabajo en perfiles vinculados a I+D, áreas técnicas, gestión y servicios auxiliares.

3.000 TONELADAS ANUALES

Además, han explicado que el emplazamiento reúne las condiciones técnicas y ambientales necesarias para la cría de especies de alto valor añadido como el lenguado, con una capacidad productiva estimada en torno a 3.000 toneladas anuales.

En este ámbito, han destacado el papel de AZTI como centro tecnológico de referencia en el ámbito marino y alimentario, cuyo conocimiento y experiencia resultan "clave" para el desarrollo del proyecto.

Su aportación permitirá reforzar capacidades en áreas como la cría de lenguado, los sistemas de recirculación de agua (RAS), la nutrición, la sanidad y el bienestar animal, así como en la trazabilidad del producto, han detallado.

Este proyecto se articula, además, sobre una estrategia de desarrollo integral que incluye la generación de conocimiento e innovación en colaboración con centros tecnológicos, formación profesional y universidades; la creación de empleo cualificado, tanto en la fase de construcción como en la operación de la planta; y el impulso de una red de proveedores locales vinculados a suministros, mantenimiento o servicios especializados.

El despliegue se realizará de forma progresiva en distintas fases, lo que permitirá acompasar la inversión y el crecimiento productivo. En términos de magnitudes, este proyecto contempla una inversión global estimada de 170 millones de euros en tres fases de desarrollo a lo largo de 10 años y que ocupará una superficie total de 46.600 metros cuadrados.

Este despliegue, han asegurado, permitirá "avanzar hacia un modelo productivo integral, competitivo y orientado a mercados internacionales, reforzando al mismo tiempo la seguridad alimentaria mediante sistemas de producción controlados y trazables".

El complejo integrará todas las fases del ciclo productivo, desde la eclosión y cría larvaria hasta el engorde y la preparación para su comercialización, apoyado en infraestructuras específicas como edificios de hatchery, nursery y engorde, así como instalaciones de transformación, tratamiento, logística y servicios auxiliares.

Incorporará además tecnología avanzada de recirculación de agua (RAS), que permitirá reutilizar hasta el 97% del recurso hídrico y garantizar la depuración de los efluentes, junto con sistemas propios de I+D orientados a la mejora genética y reproductiva.

La primera fase está prevista para iniciar su construcción a partir de 2027, con un desarrollo inicial de tres años que permitirá iniciar la cría de los primeros lenguados en 2029, mientras que su llegada al mercado se estima en torno a 2030, según ha avanzado Pradales y en línea con los ciclos biológicos de la especie.

Uno de los elementos diferenciales de esta actuación es la reutilización de las instalaciones de la antigua central de Lemoiz, "transformando un espacio sin actividad en un activo productivo al servicio del sector y de la sociedad", han remarcado en la presentación, para asegurar que esta transformación se llevará a cabo bajo criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia en el uso de recursos y adaptación a las normativas vigentes.

En este proceso de transformación del espacio, participa de manera activa Azpilur Euskadi, encargada de llevar a cabo la adecuación del espacio y de las instalaciones de la antigua central.

En este sentido, las primeras actuaciones ya están en marcha desde el pasado mes de febrero, con el inicio de las obras de reparación del dique exterior, un "elemento clave para garantizar las condiciones operativas del futuro complejo", mientras que el arranque de la obra principal está previsto a la mayor brevedad posible en 2027.