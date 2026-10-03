A prisión un joven reincidente en Barakaldo tras un robo a la cadena de una mujer mayor mediante el 'tirón'

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha ingresado en prisión este sábado después de ser detenido por la Ertzaintza la tarde de este viernes como autor de un robo con fuerza tras arrebatar a una mujer de 79 años una cadena y un colgante por el procedimiento del 'tirón'. Dos testigos socorrieron a víctima y retuvieron al presunto autor hasta la llegada de una patrulla.

El robo se perpetró a las siete y veinte de la tarde, según ha informado el Departamento de Seguridad, cuando una llamada alertó de un robo con violencia a una mujer de edad avanzada en el barrio de Rontegi. Los recursos de la Ertzaintza se trasladaron al lugar y observaron cómo dos hombres tenían retenido a otro.

Estos habían seguido, alcanzado y retenido al sospechoso después de que este hubiera abordado a la víctima, de 79 años de nacionalidad española, y le arrancara una cadena con un colgante que portaba en el cuello, arrojándola al suelo.

Los agentes identificaron al sospechoso y procedieron a su detención acusado de un delito de robo con violencia. La patrulla localizó poco después el colgante, pero no la cadena, que había sido arrojada por el sospechoso al interior de una arqueta de alcantarillado en la huida.

El arrestado, de 23 años, cuenta con dos detenciones anteriores y una investigación practicada por la Ertzaintza, y en la misma jornada del viernes la Policía Local de Barakaldo lo detuvo también por un robo similar en compañía de otro individuo.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias policiales. Una vez finalizadas, este sábado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Barakaldo que ha ordenado su ingreso en prisión.