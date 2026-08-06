La Procesión Náutica de la Amatxu de Begoña Peregrina contará este año con siete embarcaciones, dos más

Procesión Náutica de la Amatxu de Begoña Peregrina por la Ría de Bilbao. - COFRADÍA DE BEGOÑA

BILBAO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Procesión Náutica de la Amatxu de Begoña Peregrina, organizada por la Cofradía de Begoña, celebrará el próximo día 14 su sexta edición, en la que contará con siete embarcaciones oficiales, dos más que el año pasado, con 350 personas a bordo.

La procesión saldrá de la Parroquia de San Jorge de Santurtzi a las 17.15 horas, tras un acto de homenaje a la Virgen del Carmen, y zarpará a las 18.00 horas del Puerto de este municipio. La previsión es que llegue sobre las 19.45 horas frente al Ayuntamiento de Bilbao.

Según ha explicado la Cofradía bilbaína en su presentación este jueves, el momento central de la travesía es el canto de la Salve bajo el Puente bilbaíno de la Salve, "como hacían los marinos vascos en acción de gracias por su retorno", que correrá a cargo del tenor Martín Barcelona, con el 'Salve Regina' y el 'Begoñako Andra Mari'.

Junto a la embarcación que llevará a la Virgen de Begoña Peregrina, cedida por el Ayuntamiento de Santurtzi y ornamentada con cinco banderas del código de señales marítimas que componen la palabra SALVE, la Cofradía fletará seis embarcaciones de pasajeros, con un total de 350 plazas. Todas ellas están agotadas y hay una lista de espera que supera las 50 personas.

El Servicio de Bomberos de Bilbao y la DYA acompañarán la Procesión y, por segunda vez desde 2019, "las traineras volverán a bogar al lado de la Amatxu de Begoña", han destacado sus organizadores. Por el momento, está confirmada la presencia de una trainera compuesta por remeros de distintos clubes.

Por otro lado, desde la Cofradía de Begoña han pedido a quienes posean una embarcación y deseen participar en la procesión que avisen con antelación (llamando al número 94 416 73 09), esperen la salida de la Virgen fuera de la planchada del puerto para facilitar las maniobras y "naveguen atentas" a la embarcación principal.

Tras desembarcar, la procesión se dirigirá a la Plazuela de Santiago, frente a la Catedral, donde concluirán los actos con un aurresku de honor y la intervención de los grupos corales Bilbotarrak y Coro Indautxu. En los trayectos por tierra, la imagen de la Virgen irá portada a hombros de 20 cargadores.