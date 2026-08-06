La producción industrial aumenta en Euskadi un 6,9% en junio

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BILBAO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La producción industrial registró el pasado mes de junio un incremento en Euskadi del 6,9% en relación al mismo mes de 2025, 3,1 puntos más que la medida estatal, según los datos hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Índice de Producción Industrial aumentó en junio un 3,8% en el conjunto el Estado, con los mayores incrementos en Castilla y León (+12,4%), Madrid (+9,9%), Castilla La Mancha (+9,2%) y Euskadi (+6,9%). Por contra, Asturias y Navarra concentraron las caídas más acusadas, del 7,7% en ambos casos.

En la media del primer semestre de 2026, la producción industrial vasca aumentó una décima, frente al crecimiento del 1,1% de la media estatal. Castilla y León anotó el mayor incremento de este indicador en términos porcentuales, con una subida del 7,3%, y Extremadura la reducción más importante, con una caída del 7,9%.