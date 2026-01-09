La producción industrial baja un 2,1% en noviembre en Euskadi, frente a una subida del 1,8% a nivel nacional

BILBAO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha disminuido un 2,1% interanual el pasado mes de noviembre en Euskadi, 3,9 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 1,8%, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año la producción industrial en la Comunidad Autónoma Vasca ha bajado un 2,3%, frente a una incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en Euskadi un 2%, con un descenso del 1,5% en el caso de los duraderos y un 2,2% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 2,4%, los bienes intermedios anotaron un 0,8% menos y los de la energía, un 7,9% menos.

La tasa anual de la producción industrial crece en nueve comunidades autónomas y cae en otras ocho. Castilla y León (+12,8%), Andalucía (11%) y Castilla - La Mancha (+3,3%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 8,4%, 5,3% y un 3,7%, respectivamente.