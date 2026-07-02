La producción industrial cae en Euskadi un 0,6% en mayo aunque crece un 1,8% respecto al pasado año

Archivo - Fábrica de quesos en Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La producción industrial de la Comunidad Autónoma Vasca se redujo el pasado mes de mayo un 0,6% respecto a abril, si bien se incrementó un 1,8% en comparación con mayo de 2025, en términos homogéneos de calendario laboral, según los datos hechos públicos este jueves por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

Por destino económico de los bienes, la producción de Bienes de Consumo registra una caída interanual del 4,1%, debido a la disminución de los Bienes de Consumo Duradero (fabricación de muebles y aparatos domésticos, entre otros) en un 5,4% y del 3,7% en los Bienes de Consumo No Duradero (procesado y conservación de alimentos, la fabricación de productos para la limpieza e higiene, productos farmacéuticos, así como la confección de prendas de vestir).

La producción de Bienes de Equipo, donde se encuadran la fabricación de vehículos de motor, la construcción de locomotoras y material ferroviario y la construcción aeronáutica o naval, se incrementa en un 6,2% con respecto a mayo del año anterior.

En los Bienes Intermedios, que incluyen la metalurgia y fabricación de productos metálicos, la industria química y la fabricación de productos de caucho y plástico, la producción cae un 0,7% en términos interanuales.

Por su parte, la producción de Energía --que comprende producción y suministro de energía eléctrica y el refino de petróleo-- es un 10,5% superior a la observada mayo del año anterior.

Por territorios, el Índice de Producción Industrial aumenta en Bizkaia y en Gipuzkoa respecto al pasado año, con ascensos del 2,4% y del 2,9%, respectivamente. En Álava, en cambio, la variación es negativa, con un descenso interanual del 1,4%.

SECTORES CON MÁS PESO

A nivel más desagregado, entre los sectores con más peso en la industria vasca, el estudio del Eustat refleja descensos interanuales en la producción de 'Energía eléctrica, gas y vapor', del 4%, e 'Industria alimentarias, bebidas y tabaco', del 3%.

Por contra, el sector de 'Cauchos y plásticos' incrementa su producción el 1,4% y el de 'Metalurgia y productos metálicos' el 1,1%.