La producción industrial en Euskadi crece un 2,9% en abril, aunque cae un 1,6% en el primer cuatrimestre

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BILBAO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) se ha incrementado en Euskadi un 2,9% el pasado mes de abril en relación al mismo mes de 2025, si bien en lo que va de año ha experimentado una caída del 1,6%, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En conjunto, la producción industrial ha crecido en términos interanuales un 4,2% en el Estado, con incrementos en catorce comunidades autónomas, liderados por Murcia (+9,3%), Castilla - La Mancha (+8,1%) y Andalucía (+8%). Entre las comunidades con evolución positiva, se sitúa también Euskadi (+2,9%), aunque 1,3 puntos por debajo de la media.

Por contra, Extremadura, Baleares y Asturias han reducido este indicador un 10,9%, 8,1% y un 2,9% respecto a abril del pasado año, respectivamente.

En lo que va de año, la producción industrial se ha incrementado un 0,5% en el Estado. En este caso, el País Vasco se sitúa entre las comunidades con descensos en sus cifras, en concreto del 1,6%.