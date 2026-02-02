El programa Ateak Ireki se amplía y busca familias de Busturialdea-Urdaibai para acoger a jóvenes de la diáspora vasca

BILBAO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa Ateak Ireki, financiado por la Diputación Foral de Bizkaia, celebra este año su cuarta edición con importantes novedades y este año colaborará con el programa 'Gaztemundu' de Gobierno vasco con la intención de ampliar su impacto en la diáspora vasca bajo la denominación 'Gaztemunduri Ateak Ireki'.

En esta ocasión, además de jóvenes norteamericanos la convocatoria se amplía a jóvenes de ascendencia vasca procedentes de Australia, Argentina y Uruguay, con la colaboración estrecha de las Federaciones de Euskal Etxeak (FEVA en Argentina, FIVU en Uruguay, NABO en Estados Unidos y la Asociación Vasco Australiana), según ha informado la institución foral.

El objetivo de este programa es crear puentes duraderos entre Euskadi y su diáspora, fortaleciendo el vínculo cultural, lingüístico y humano de las nuevas generaciones. Por este motivo, en el verano de 2026 se incorporarán nuevas procedencias y, por primera vez, familias de Bizkaia ejercerán como anfitrionas. Se trata de un paso importante, ya que muchas de las personas participantes cuentan con raíces en este Territorio.

La organización ha hecho un llamamiento a familias de la zona de Busturialdea-Urdaibai interesadas en acoger durante tres semanas a uno de estos jóvenes. Como requisitos, se solicita que el euskera sea la lengua habitual en el hogar, que al menos uno de los miembros sea adolescente y que haya disposición para compartir esta experiencia intercultural. Toda la información y el formulario de inscripción están disponibles en www.ateakireki.eus.

ATEAK IREKI

'Ateak Ireki', organizado la asociación 'Batzen Kultur Elkartea', está orientado a los jóvenes de la Diáspora vasca de Estados Unidos y Canadá. El programa ha sido apoyado desde su creación por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, la Diputación Foral de Gipuzkoa, Goieki, los Ayuntamientos del Goierri y el Gobierno de Navarra.

El programa ofrece una experiencia de tres semanas en la temporada de verano en familias de la comarca del Goierri, en Gipuzkoa, han acogido a 102 jóvenes de la Diáspora vasca, procedentes de esos dos países de América del Norte, con el fin de que se sumerjan en el aprendizaje del euskera y el conocimiento de la cultura vasca.

Por su parte, 'Gaztemundu' es un programa orientado a jóvenes de la Diáspora vasca. Organizado por la Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior (Gobierno Vasco), 'Gaztemundu' nació hace 30 años, en 1996, y desde entonces han participado en el mismo más de 800 jóvenes de la Diáspora vasca.

El programa ha acogido anualmente a una media de 26 jóvenes de las euskal etxeak, que han recibido dos semanas de formación y han visitado enclaves icónicos de Euskadi. Cada edición de 'Gaztemundu' ha estado dedicada a un tema: gestión cultural, gastronomía, dantza, instrumentos tradicionales vascos.