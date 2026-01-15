El programa de ayudas 'Moves III 2025' moviliza la compra de más de 6.000 vehículos electrificados en Euskadi

Archivo - Carga de vehículo eléctrico - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa de ayudas 'Moves III 2025', destinado a la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga ha superado todas las marcas alcanzadas en ediciones anteriores, para facilitar la compra de un total de 6.119 vehículos eléctricos y la puesta en marcha de 4.776 a puntos de recarga.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha puesto en valor la demanda del Gobierno Vasco por ampliar el programa en 50 millones de euros, ya que se "ha conseguido más dinero que nadie en términos relativos y ha servido para acelerar la electrificación del parque automovilístico en Euskadi".

Tras el cierre el pasado 31 de diciembre del plazo de solicitud a través de la plataforma 'online', el Gobierno Vasco, que gestiona este programa de subvenciones a través del Ente Vasco de la Energía (EVE), ha registrado en 2025 un total de 10.895 solicitudes, que podrán ser atendidas con el presupuesto final de 65 millones de euros, de las cuales 6.119 corresponden a vehículos y 4.776 a puntos de recarga.

Esto supone un claro crecimiento en comparación con ediciones anteriores, ya que en el programa 'Moves III', vigente entre 2021 y 2024, hubo en total 14.880 subvenciones concedidas, frente al montante actual acumulado en 'Moves III 2025' que, en un solo año, se estima que rondará las 10.500 resoluciones positivas.

Esta cantidad de solicitudes recibidas en 2025 ha motivado que se haya priorizado la gestión de este programa de ayudas, con el fin de agilizar al máximo posible la valoración de expedientes y acortar, de esta forma, los tiempos de resolución hasta situarse a la cabeza del Estado.

En opinión de Mikel Amundarain, director general del EVE, la tarea que ha desempeñado la agencia pública de energía en la gestión de estas ayudas consolida la apuesta que lleva realizando desde hace décadas por la movilidad eléctrica, para "saber responder con agilidad y eficacia al interés suscitado en el mercado y entre la ciudadanía".

Dado el nivel de demanda existente, el pasado mes de julio el Gobierno Vasco solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico una ampliación de fondos del programa en Euskadi ante la previsión de un próximo agotamiento de los fondos asignados inicialmente, que ascendían a 14,9 millones de euros.

La resolución favorable, recibida a mediados del mes de diciembre, ha aumentado en 50 millones de euros el presupuesto disponible, más fondos que los inicialmente previstos, para lo cual el EVE ha gestionado en menos de quince días la recepción en tiempo y forma de este presupuesto adicional para que ya pueda estar disponible de forma efectiva en el marco de este programa de ayudas.

El EVE ha destacado que esta ampliación permite que la lista de espera existente, tras el agotamiento de los fondos iniciales, "se agilice de manera inmediata". Así, desde el pasado 29 de diciembre, se han resuelto cerca de 2.760 expedientes y se espera seguir a este ritmo hasta resolver el total solicitudes.

Además, los nuevos fondos disponibles van a permitir atender positivamente la totalidad de las solicitudes de ayuda recibidas, siempre que sean correctas y cumplan con los requisitos especificados en las bases de las ayudas.

IMPACTO DEL PROGRAMA

Las ayudas 'Moves III 2025' se pusieron en marcha en junio con un plazo de solicitud hasta el 31 de diciembre del mismo año, aunque con retroactividad desde el 1 de enero para la ciudadanía, por lo que el EVE ha apuntado que se ha apoyado de forma efectiva la compra de vehículos eléctricos.

Su objetivo, ha sido contribuir a la electrificación del parque de vehículos, prioritariamente mediante la sustitución de vehículos de combustión. Para ello, ha contado con un presupuesto final de 65 millones de euros, de los cuales 52,5 se destinan a vehículos y 12,5 a puntos de recarga.

Las ayudas otorgadas ascienden a 7.000 euros por vehículo para aquellas motorizaciones 100% eléctricas que sustituyan a otro vehículo antiguo achatarrado, aunque el achatarramiento es optativo y en ese caso la ayuda alcanza los 4.500 euros.

El tipo de vehículo de vehículo subvencionable abarca, entre otros, los eléctricos puros, los híbridos enchufables y de autonomía ampliada y los de pila de combustible (hidrógeno). En materia de puntos de recarga, las ayudas pueden alcanzar hasta el 70% de la inversión. Adicionalmente, colectivos como taxistas o personas residentes en municipios con menos de 5.000 habitantes han podido ver incrementadas estas ayudas.

Según el EVE, el impacto en ahorro energético logrado gracias al uso de vehículos con tecnologías más avanzadas se estima en cerca de 1.300 tep, que equivale al cambio completo a iluminación 'LED' de aproximadamente 4.000 viviendas. Además, ha comentado que también reducen las emisiones, al utilizar motorizaciones eléctricas o híbridas.

En base a las solicitudes presentadas, el EVE ha calculado que Euskadi evitará la emisión de casi 7.000 toneladas de CO2 durante la vida útil de los vehículos 'Moves III 2025' (equivalente a las emisiones anuales de unos 40.000 hogares).