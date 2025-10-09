El programa Emakumeok Mugimenduan de Diputación de Gipuzkoa ofrece una docena de actividades entre octubre y noviembre

Archivo - Diputación de Gipuzkoa y Garbera organizan clases gratuitas de zumba en familia estas Navidades - DIPUTACIÓN - Archivo

SAN SEBASTIÁN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el centro comercial Garbera de San Sebastián han revalidado su apuesta por involucrar a las mujeres en la práctica deportiva en el marco de Emakumeok Mugimenduan, para lo que han diseñado un programa con una docena de actividades en octubre y noviembre.

A partir de este viernes, un nuevo calendario de actividades se desarrollará de forma gratuita en el propio centro comercial, que incluye zumba en familia, -que repite tras la buena acogida del año pasado-, kick boxing y Barre, una actividad que integra pilates, yoga y ballet.

La diputada de Deportes, Goizane Álvarez, ha señalado que el objetivo de esta iniciativa es reducir la tasa de mujeres inactivas. "Son muchos los obstáculos que nos encontramos para la práctica deportiva, como la conciliación o dificultades en la gestión del tiempo. Por eso, desarrollar estas dinámicas en espacios por los que transitan casi 9.000 mujeres al día es una forma de combinar la visibilización del deporte practicado por mujeres", ha afirmado.

Por su parte, Nuria Vega, gerente de Gabera, confía en que el centro comercial donostiarra, que "se ha convertido ya en un espacio para la acción comunitaria con actividades de moda, ocio o de cultura, lo sea también en el ámbito del deporte". "En Garbera, el 85% de los trabajadores son mujeres y queremos que tengan la oportunidad de retomar el deporte, de apasionarse por este buen hábito en grupo y en un espacio de confianza", ha apuntado.

Las clases tendrán una hora de duración. Oliber Nestar, director de la escuela de baile Eureka Dance, se encargará de impartir clases de zumba en la plaza de Media Markt del centro comercial. Las sesiones se celebrarán de 18.00 a 19.00 horas los viernes 17 y 24 de octubre, y 7 y 14 de noviembre.

Además, todos los viernes del mes de octubre (los días 10, 17, 24 y 31) de 19.15 a 20.15 horas, se celebrará en la plaza de Media Markt sesiones de Kick Boxing, de la mano del profesorado de Hakai Jiu-Jitxu.

Las sesiones de Barre, modalidad deportiva que combina pilates, yoga y ballet, se celebrarán en el mismo emplazamiento los viernes 7, 14, 21 y 28 de noviembre. Entre las 19.15 y las 20.15 horas el profesorado de Lamsfit se encargará de impartir las sesiones.

Finalmente, desde la Diputación han precisado que para realizar la inscripción se puede hacer a través de la web www.westfield.com/spain/garbera o en los puntos de información del propio centro comercial. Las mujeres que participen en esta actividad podrán disfrutar posteriormente de un pequeño aperitivo.