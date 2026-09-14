El programa 'Euskadiko Enpresetatik Mundura' lanza su nueva web e impulsa la economía circular en pymes en un webinar

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Euskadiko Enpresetatik Mundura', promovido por la Dirección de Innovación Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco en colaboración con la ONG Alboan, ha puesto en marcha su nueva página web corporativa con el objetivo de "consolidarse como punto de encuentro de la competitividad sostenible en Euskadi". Tras este lanzamiento, celebrará un webinar enfocado en ofrecer herramientas de economía circular y ecodiseño a pequeñas y medianas empresas.

Según han explicado desde Alboan, el programa ha lanzado su nueva plataforma digital con el objetivo de centralizar recursos, casos de éxito, herramientas de medición e información clave para acompañar al tejido empresarial vasco en su transición hacia la competitividad sostenible y la Agenda 2030.

El proyecto, que trabaja en red junto a clústeres, universidades y organizaciones de la sociedad civil, entiende la competitividad sostenible "como un modelo de crecimiento centrado en las personas, orientado a generar valor económico respetando la naturaleza y los derechos humanos".

Como primera acción tras la puesta en marcha del nuevo portal, el próximo 30 de septiembre se celebrará el webinar 'Economía Circular e Innovación', una sesión de carácter práctico dirigida a acercar a las empresas las oportunidades que ofrece la economía circular para innovar, mejorar su competitividad y avanzar hacia modelos más sostenibles.

Durante la jornada se analizará cómo la incorporación de prácticas de economía circular puede contribuir a reducir costes operativos, mejorar procesos y facilitar el acceso a mercados internacionales cada vez más exigentes, con independencia del sector o tamaño de la empresa, han avanzado desde Alboan.

Asimismo, las personas participantes conocerán herramientas para avanzar en sus propios diagnósticos de sostenibilidad, a través de la medición de la huella ambiental y el ecodiseño, así como los recursos y subvenciones actualmente disponibles en Euskadi para apoyar esta transición.

El encuentro estará moderado por Aclima Basque Environment Cluster y contará con la participación de las empresas Zirkularte e IK Ingeniería. La asistencia es gratuita, previa inscripción.