La propuesta familiar de Jazzaldia, Txikijazz celebrará su XIV edición del 22 al 26 de julio en las terrazas del Kursaal

Jazz for children actuará en Txikijazz este año. - TXIKIJAZZ

SAN SEBASTIÁN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La propuesta familiar del Festival de Jazz de San Sebastián Jazzaldia, Txikijazz celebrará su XIV edición del 22 al 26 de julio en las terrazas del Kursaal donostiarra. Además, habrá dos concierto-talleres en el Mercado San Martín.

El festival de música para familias contará en esta edición con las voces de Noa Lur, Ines Goñi y Amaya Decaudin; a las que se suman las bandas Jazz for Children y Mississipi Queen & The Wet Dogs. Como propuestas complementarias todos los conciertos contarán con talleres de diferentes temáticas, una hora antes de cada concierto, y estarán dirigidos a diferentes franjas de edad.

Los conciertos de Txikijazz serán gratuitos y se desarrollarán a las 12.30 horas en un mismo espacio, en las terrazas del Kursaal, según han informado los organizadores. Además en esta edición se suman a la programación de Txikijazz dos conciertos-talleres en el Mercado San Martin en colaboración con FNAC.

El día 23 de julio actuará YKO Project a las 12.30 horas con Amaya Decaudin (voz), Juan Carlos Morffe (piano), Heverton Luiz (batería) y Mateo Cuevas (bajo). El 24 de julio el concierto correrá a cargo de Jazz for children a las 12.30 horas. Noa Lur (voz), Alain Concepción (voz), Tony Pereyra (guitarra), Ricardo Alonso (bajo eléctrico) y David Fernández (batería) integran este grupo que invita al público infantil a sentirse parte de la banda.

El concierto del 25 de julio correrá a cargo de The International Classic Jazz Allstars, también a las 12.30, formado por Enrico Tomasso (trompeta, voz), Eva Slongo (violín), Federico Mazzanti (piano), Enric Peidro (saxo tenor), Martin Maretti Andersen (batería) e Ignasi Gonzalez (contrabajo).

El 26 de julio actuarán Mississipi Queen and the wet dogs, con Inés Goñi (voz), Aitor Zorriketa (guitarra), Ander Alonso (batería), Mikel Nuñez (piano y hammond) y Jon Ander Amigo (bajo).

En cuanto a los talleres el 22 de julio tendrá lugar en San Martín el titulado 'Mis primeros sonidos' de seis a siete horas, dirigido a familias con bebés de 0 a 3 años. Necesario inscribirse.

El 23 de julio se seis a siete de la tarde habrá otro para familias con niños de cuatro a siete años con música en directo para descubrir los alimentos que nos ofrece la tierra.

Además, los días 23 y 24 de julio Kutxa Fundazioa presntará 23 - el taller 'Musika sortzen gure gorputzarekin' con Andoni Mutiloa en las terrazas del Kursaal de 11.30 a 12.30 horas. Esos mismos días de 12.30 a 14.00 horas habrá otro titulado 'Entzuteko moduak, izakiak eta soinuak Hariak' sobre la escucha. El día 25 de julio habrá taller de Abanicos decorados y Pintacaras de 11.30 a 14.00 horas y el 26 de julio de Tobilleras y Pintacaras.