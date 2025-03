El proyecto 'Patios abiertos' del Bilbao, nominado a los 'Innovation in Politics Awards 2025'

BILBAO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Patios Abiertos', promovido por el Área de Educación del Ayuntamiento de Bilbao, ha sido nominado en la categoría de Educación de los 'Innovation in Politics Awards 2025', unos prestigiosos premios europeos organizados por The European Capital of Democracy y The Innovation in Politics Institute, por "inspirar cambios positivos en otras partes de Europa".

Según ha informado el Ayuntamiento, esta iniciativa, puesta en marcha de forma piloto en los centros educativos públicos Indautxuko Eskola y Basurtuko Eskola, tiene como objetivo la apertura y dinamización de patios escolares fuera del horario lectivo, convirtiéndolos en espacios de encuentro seguros para la infancia, la adolescencia y las familias de Bilbao.

Especialmente dirigida a escolares de 6 a 12 años, 'Patios abiertos' "fomenta el juego, la convivencia y la socialización en entornos protegidos", según han explicado desde el consistorio.

Tal y como señalan los promotores de los Innovation in Politics Awards 2025, el proyecto bilbaíno "responde a una demanda de las comunidades escolares y de la juventud por espacios públicos seguros para el juego y la convivencia" por lo que consideran que "es un proyecto necesario e innovador que tiene el potencial de inspirar cambios positivos en otras partes de Europa".

Además de su impacto educativo y social, el proyecto cuenta con el respaldo de Lanbide y contribuye a la empleabilidad juvenil a través del programa 'Primera experiencia profesional en las administraciones públicas', facilitando la incorporación de tres jóvenes titulados en Ciencias Sociales y de la Educación al ámbito laboral.

RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

Los 'Innovation in Politics Awards' reconocen la labor de líderes políticos y sociales que impulsan soluciones innovadoras para los desafíos actuales. Desde su creación en 2017, más de 5.000 proyectos de 30 países han participado en estos galardones, con más de 500 finalistas y ganadores. Los proyectos son evaluados por un jurado ciudadano de 1.000 europeos y europeas, que valoran su impacto e innovación.

En esta línea, se trata de un reconocimiento que refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Bilbao con la innovación educativa y el bienestar infantil y juvenil, apostando por proyectos que mejoran la calidad de vida en la ciudad y que sirven de referente a nivel europeo.