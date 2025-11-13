La prueba de mountainbike Pulmón de Acero de Barakaldo (Bizkaia) asciende a la categoría C1

BILBAO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha confirmado el ascenso de la prueba Pulmón de Acero de Barakaldo de la categoría C2 a la C1, una nueva clasificación que situará a la localidad vizcaína "en el centro del mapa nacional del ciclismo de montaña" el próximo 26 de septiembre de 2026, según han informado el concejal de Alcaldía, Gorka Zubiaurre, y el director de la prueba, Rubén Sainz.

Según han destacado, Pulmón de Acero "arranca su camino hacia una edición histórica en 2026 con una noticia que consolida su posición entre las grandes pruebas maratonianas de mountainbike a nivel internacional".

"Este reconocimiento refuerza nuestra estrategia de seguir impulsando eventos que combinan deporte, naturaleza y proyección de ciudad. Sin duda, Pulmón de Acero es un ejemplo claro de cómo el deporte puede ser motor de dinamización y orgullo para Barakaldo", han indicado Zubiaurre y Sainz.

Con este "salto cualitativo", Pulmón de Acero se convierte en una de las tres únicas pruebas de XC Marathon del calendario nacional con categoría C1 en 2026, aumentando el reparto de puntos UCI entre los 15 primeros clasificados tanto en la categoría masculina como femenina.

Este incentivo, ha asegurado Zubiaurre, "atraerá a figuras internacionales del MTB en busca de valiosos puntos para escalar posiciones en el ranking mundial, lo que multiplicará el impacto mediático y turístico de la prueba".

"El ascenso a C1 es un reconocimiento al trabajo realizado durante los últimos años. Es también una oportunidad para proyectar Barakaldo como destino de deporte en la naturaleza y reforzar nuestra identidad ligada al entorno rural", ha añadido.

Además del mayor nivel competitivo, la organización asumirá nuevos compromisos con los estándares exigidos por la UCI, elevando la exigencia organizativa y reforzando su posicionamiento como prueba de referencia. No obstante, ha remarcado Zubiaurre, el ascenso de categoría "no alterará uno de los pilares esenciales del evento: su carácter inclusivo".

De esta forma, ha precisado, la edición 2026 mantendrá su tradicional formato doble con versión competitiva y cicloturista, "consolidando el modelo que ha permitido a Pulmón de Acero conectar con una comunidad diversa de amantes del MTB durante una década".

"La modalidad cicloturista forma parte de nuestro ADN y seguiremos apostando por ella con la misma dedicación que el primer día", ha apuntado Rubén Sanz, director del evento.

Desde la organización han subrayado que "esta vertiente popular no solo fue el origen de la prueba, sino que es clave para su identidad y su capacidad de movilizar a cientos de personas aficionadas que quieren vivir la experiencia sin la presión del cronómetro". Pulmón de Acero seguirá siendo "una fiesta del deporte de montaña abierta a todos los niveles", se han comprometido.

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO MEJORADA

La retransmisión en directo, que debutó en 2025, volverá en 2026 con una apuesta tecnológica "más ambiciosa para acercar a miles de espectadores una experiencia inmersiva del MTB de alto nivel", han anunciado.

Además, la próxima edición traerá una renovación del recorrido tras diez años de historia, abriendo una nueva etapa en la que Barakaldo mostrará "su cara más salvaje y espectacular", han avanzado.

Pulmón de Acero 2026 será, según han destacado, "la edición más internacional hasta la fecha, una prueba que combina élite y afición, deporte y territorio, y que consolida a Barakaldo como epicentro del mountainbike en el norte de la península".