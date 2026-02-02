PSE afirma que la salud del Gobierno Vasco "es buena" pero avisa al PNV de que "no callará" cuando se incumplan acuerdos

Archivo - El secretario general del grupo del PSE-EE en el Parlamento vasco, Ekain Rico, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Autonómica y Políticas Públicas del PSE-EE, Ekain Rico, ha afirmado que la salud del Gobierno Vasco "es buena" pero ha advertido al PNV de que los socialistas "no callarán" cuando se incumplan los acuerdos que han adquirido. También ha rechazado que vayan a alcanzar en el futuro pactos para gobernar con EH Bildu en Euskadi.

Además, ha lamentado "las hiperventilaciones" de los jeltzales, a los que ha respondido que "las cosas de Andueza", como peyorativamente se refieren a las protestas del líder del PSE-EE contra actuaciones del PNV, "son las cosas de la ciudadanía vasca" que los socialistas tratan de defender.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Rico ha destacado que la salud del Gobierno Vasco de coalición "es buena", como "se ve en el día a día", pero "eso no es incompatible con denunciar aquellas cosas" que los socialistas consideran que "se apartan del acuerdo". "Lo que me llama la atención es la hiperventilación del PNV en esos puntos", ha apuntado.

En concreto, respecto al apelativo de "españolista" que ha dedicado la presidenta del PNV de Gipuzkoa, Maria Eugenia Arrizabalaga, al líder del PSE-EE, Eneko Andueza, por su rechazo a que el Puerto de Pasaia deje de ser de interés general para que pase a gestionarlo el Gobierno Vasco, ha dicho que parece que la dirigente jeltzale "no se entera de nada".

"Ella sigue con banderas y con etiquetas que parecen más propias de otro momento, mientras nosotros estamos con los más de 4.000 trabajadores que verían peligrar sus puestos de trabajo", ha añadido.

Según ha indicado, le llama "poderosamente la atención" que Agirrezabalaga "hable en esos términos" de Andueza y "establezca que su adversario es el PSE-EE". "Desde EH Bildu en Gipuzkoa se estarán frotando las manos", ha asegurado.

Ekain Rico ha dicho que hace un año era la propia portavoz del Gobierno, Maria Ubarretxena, "la que hablaba de la necesidad de que no se acabara con esa consideración de interés general", cuando después ha planteado su desclasificación como tal.

Rico también ha rechazado que Andueza haya criticado al diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), cuando dijo que este "está muy pendiente de la gestión municipal" de Vitoria y que igual estaba pensando "en ampliar los horizontes" ante los rumores de pueda ser el próximo candidato jeltzale a la Alcaldía de la capital alavesa.

"Simplemente fue un planteamiento de extrañeza respecto a la posición que el diputado general de Álava planteó sobre el acuerdo presupuestario que se ha llegado en Vitoria con EH Bildu. Nos llama la atención que fije su lupa en el Ayuntamiento de Vitoria", ha indicado.

También ha aludido a las declaraciones del portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, que aseguró que Eneko Andueza había criticado a todos los cargos jeltzales, incluido al Lehendakari, Imanol Pradales.

A su juicio, lo que aseguró Díez Antxustegi sobre "las broncas de Andueza, además de una falta de respeto, es un recurso fácil del PNV para intentar escaquearse de responder ante la ciudadanía de sus propias contradicciones".

"Decía Díez Antxustegi que ellos no bronquean, que ellos gobiernan, y suena muy bien, pero es que minutos antes de hacer esas declaraciones estaban llamando carroñeros al principal partido de la oposición en Euskadi, y durante varias semanas en el mes de enero hemos visto cómo creaban falsas tensiones respecto a las transferencias antes de llegar el acuerdo", ha señalado.

SUS "LÍNEAS ROJAS"

En su opinión, "lo que no lleva bien el PNV es que el PSE-EE no se calle cuando hay que fijar líneas rojas". "Hay un patrón muy claro. Ellos hablaron de las broncas o las cosas de Andueza cuando fuimos capaces de prorrogar los descuentos del transporte que el PNV no estaba por la labor, cuando fuimos capaces de impedir un acuerdo de fiscalidad con el PP porque decíamos que lo que había que hacer era proteger nuestros servicios públicos, cuando advertimos de que estaban coqueteando muy peligrosamente con postulados muy rancios de la derecha con el tema de inmigración, cuando denunciamos que ponen en peligro los consensos sobre el euskera por una mera competición con EH Bildu", ha censurado.

Ekain Rico ha reivindicado que "las cosas Andueza, son realmente las cosas de la ciudadanía vasca". "Nosotros no nos vamos a callar y mucho menos se va a callar nuestro secretario general", ha indicado, para emplazar a que, "en vez de matar al mensajero, mejor que escuchen el mensaje".

"Cuando nosotros hemos alzado la voz es porque entendemos que nuestro socio de gobierno quiere llevar a cabo alguna acción que es mala para la ciudadanía vasca y lo vamos a seguir haciendo", ha asegurado.

EUSKERA

En cuanto al euskera, ha apuntado que trabajan para intentar un acuerdo, "pero es difícil" porque para el PSE-EE "es irrenunciable el acomodo a la realidad sociolingüística".

Para Rico, "hay un planteamiento de máximos" de EH Bildu y el PNV "entró por mera competición" con la formación soberanista, lo que "pone en peligro los puestos de trabajo de muchos trabajadores".

También ha afirmado que le llama "poderosamente la atención" oír que se "ataca al euskera", algo "muy difícil de sostener" cuando no ha habido nunca "tanta gente con conocimiento del euskera" y además en la función pública.

NUEVO ESTATUS

Sobre el debate de nuevo Estatuto, ha reiterado que debe "servir para garantizar los derechos de la ciudadanía vasca" y debe estar "dentro del marco de la Constitución. Por ello, cree "un poco lamentable" que en anteriores ocasiones "el nuevo Estatuto encallara" porque "algunos entienden que tiene que ser nuevo estatus, con el derecho de autodeterminación, se le quiera llamar como se le quiera llamar". Constitución".

En todo caso, ha dicho que "no puede ser un nuevo estatus en ningún caso porque es inconstitucional". A su entender, "sería algo terrible para la ciudadanía" plantearlo con "veleidades nacionalistas" porque "Euskadi no se puede mirar en la Cataluña de hace diez años, que fue un tremendo error" y sería "pernicioso" para la Comunidad Autónoma Vasca.

GOBIERNO DE COALICIÓN

En todo caso, cree que el Gobierno de coalición PNV-PSE aguantará lo que queda de legislatura, "siempre que se cumpla el acuerdo de Gobierno, que es la hoja de ruta". Hasta el momento, ha considerado que "se está cumpliendo y está dando muy buenos resultados".

Rico ha subrayado, sobre las transferencias pendientes, que "los cronogramas y las prisas nunca son buenos compañeros". Además, ve "despistado" al PNV y le preocupa, porque hay un "mensaje claro" de la sociedad vasca "que quiere que dure el Gobierno de Pedro Sánchez, y no quiere, ni por asomo, un Gobierno del PP con Vox". "Crear tensiones artificiales con el gobierno que prefieren los ciudadanos de Euskadi, no me parece ni siquiera una buena idea para el PNV", ha resaltado.

El dirigente del PSE-EE ha recordado que, con Pedro Sánchez de presidente, "se han acordado 23 transferencias", lo que "demuestra que hay una voluntad y una sintonía entre dos gobiernos". "Me llama la atención que, teniendo ese resultado tan positivo, en vez de destacar la sintonía y el trabajo serio, se intente buscar con la lupa una tensión artificial con el Gobierno de España para tratar de trasladar que se están arrancando competencias, que hay un conflicto que no es real", ha especificado.

En cuanto a la posibilidad de que el PSE-EE pueda alcanzar un pacto de Gobierno con EH Bildu, ha afirmado que no lo ve, y ha precisado que en lo que puede haber duda es que el PNV se vaya a "dejar llevar" por la formación abertzale, por ejemplo, en el tema del Euskera. "Y viendo las declaraciones de Arrizabalaga, a veces es muy difícil ver quién es la copia y quién el original", ha recalcado.