PSE de Andoain exige a los que "aún no lo han hecho" que afirmen que "ningún asesinato debió producirse jamás"

Los socialistas recuerdan al columnista José Luis López de Lacalle en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA

SAN SEBASTIÁN, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE de Andoain, Maider Lainez, ha reclamado un "compromiso firme" de quienes "aún no lo han hecho" para que reconozcan que "ningún asesinato debió producirse jamás". Además, ha remarcado que "no se pueden construir una memoria y un futuro en convivencia si nuestra juventud no conoce el daño que ha causado el terrorismo".

Lainez ha realizado estas declaraciones en la ofrenda floral que se ha llevado a cabo este miércoles en la localidad guipuzcoana de Andoain, en recuerdo al columnista José Luis López de Lacalle, cuando se cumplen 25 años de su asesinato a manos de ETA.

La portavoz socialista ha estado acompañada por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, la viuda de López de Lacalle, Mari Paz Artolazabal y uno de sus hijos Alain, así como una amplia representación de concejales y miembros del PSE-EE de Gipuzkoa.

En su intervención, ha mostrado su "sorpresa" ante quienes "no son capaces de reconocer que ningún asesinato debió producirse" y, sin embargo, "recientemente, han denunciado estrategias para intimidar y presionar a las personas que opinan diferente, tras sufrir ataques por defender las energías renovables". "Hablan incluso de deshumanizar", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que "conocemos demasiado bien a dónde nos ha llevado esa deshumanización". "Nosotros condenaremos siempre cualquier ataque y defenderemos siempre la libertad de pensamiento. Ya nos hubiera gustado que todos hubieran hecho lo mismo cuando, además de intimidar y atacar, se mataba", ha remarcado la dirigente socialista.

"UN PASO ADELANTE"

Por estos motivos, Maider Laienz ha exigido a los que aún no lo han hecho, "que den un paso adelante" y afirmen que "nadie debió ser asesinado por sus ideas o por pensar diferente".

Asimismo, ha asegurado que "no se pueden construir una memoria y un futuro en convivencia si nuestra juventud no conoce el daño que el terrorismo ha causado, porque ningún asesinato tiene nunca sentido ni justificación posible".

"Debemos hablar de lo que pasó con ellas y ellos para que conozcan que en Andoain también se mató y debemos enseñarles la importancia de la defensa de los valores de la convivencia, la pluralidad y la tolerancia", ha expresado.

Lainez ha recordado la figura de López de Lacalle como "un hombre comprometido con la defensa férrea por la libertad, a quien asesinaron por pensar diferente y defender sus ideas con la palabra y la pluma", a quien arrebataron la vida "por no callarse y por decir públicamente lo que pensaba".

"Pasaremos página, pero después de leer lo que aquí ha ocurrido", ha afirmado, al tiempo que ha apostado por "seguir trabajando en la convivencia, desde la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, recordando que "no queremos ser un país sin memoria".