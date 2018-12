PSE dice que el Gobierno del PNV evidencia que "no tiene un proyecto para Barakaldo" porque no lleva iniciativas a pleno

Publicado 28/11/2018 18:37:22 CET

BILBAO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSE en el Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia), Ana Belén Quijada, ha afirmado que el hecho de que el Gobierno del PNV no presente ninguna iniciativa al pleno de este jueves, evidencia que "no tiene un proyecto" para el municipio, mientras que, de las 20 propuestas impulsadas por los grupos políticos de la oposición, "nueve tienen el sello del PSE-EE".

En un comunicado, Quijada ha afirmado que, "a falta de menos de seis meses para las próximas elecciones municipales", el Gobierno del PNV "ha vuelto a evidenciar que no tiene proyecto para Barakaldo", ya que el ejecutivo local encabezado por la alcaldesa, Amaia del Campo, "no lleva ninguna iniciativa al próximo pleno municipal ordinario".

En el lado opuesto, ha destacado, los grupos políticos de la oposición presentan un total de 20 propuestas diferentes, de las cuales nueve "tienen el sello del Partido Socialista". Los cuatro puntos restantes del orden del día, ha dicho, "son los habituales trámites administrativos: la aprobación de dos actas de plenos anteriores y la dación de cuenta de las irregularidades del Gobierno local detectadas por la Intervención Municipal y de los Decretos de Alcaldía".

"No es la primera vez que la alcaldesa y su equipo no llevan ninguna propuesta al Pleno. Ya hemos denunciado esta inactividad en otras ocasiones y ni siquiera la cercanía de las elecciones ha cambiado la situación. Los socialistas estamos muy preocupados porque la falta de iniciativas se traduce en una parálisis en la gestión del Ayuntamiento, que no atiende las necesidades de los vecinos y vecinas", ha lamentado la portavoz del PSE-EE.

SEGURIDAD CIUDADANA, EL REGATO Y BIODANZA

Quijada ha señalado que, de las nueve iniciativas del Partido Socialista, tres son mociones. Una de ellas propone una serie de medidas para mejorar la Policía Local y "hacer frente así a la inseguridad ciudadana existente en Barakaldo, el municipio vasco de entre 25.000 y 250.000 habitantes con la tasa de delitos más alta, según los últimos datos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco". Entre otras cosas, el PSE-EE plantea aumentar en 40 nuevos agentes la plantilla del cuerpo policial.

Este jueves también se tratará una moción de los socialistas para evitar que se suprima el servicio 'Biodanza y Salud', que desde el año 2014 está siendo ofrecido por la OSI Barakaldo-Sestao de Osakidetza en el Centro Cívico Clara Campoamor, en colaboración con el Ayuntamiento. Además, en el Pleno se abordará una moción de Barakaldo Naturala avalada por el PSE-EE, junto a EH Bildu e Irabazi, para extender el biotopo protegido de la zona minera al Valle de El Regato, el 'pulmón verde' de la ciudad.

Las seis iniciativas restantes del PSE-EE son baterías de preguntas a Amaia del Campo y sus concejales sobre cuestiones como "el retraso en el pago de las ayudas al alquiler y la formación impulsadas por el propio Partido Socialista, el alumbrado público, el KBUS y la OTA".