PSE dice que ha logrado que PNV acepte "cambios sustanciales" en las reformas fiscales anunciadas por Bizkaia en junio

Hurtado ha presidido ela Comisión Ejecutiva del PSE-EE de Álava - PSE

VITORIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Álava, Javier Hurtado, ha reivindicado el protagonismo de los socialistas vascos en la negociación con el PNV sobre las reformas fiscales proyectadas para los tres territorios vascos, en la que ha subrayado que han logrado introducir "cambios sustanciales" respecto a la propuesta presentada por la Diputación Foral de Bizkaia en junio.

Hurtado ha presidido este miércoles la Comisión Ejecutiva del PSE-EE de Álava, que ha celebrado su primera reunión tras el periodo estival.

La dirección de los socialistas alaveses ha abordado las principales cuestiones de la actualidad política y ha definido las prioridades de trabajo para el nuevo curso político, según ha informado el PSE-EE en un comunicado.

Entre los principales retos de los socialistas alaveses destacan las elecciones municipales y forales de 2027. El PSE-EE de Álava comenzará en las próximas semanas a trabajar en este nuevo ciclo, con el proceso interno para la elección del candidato o candidata socialista a la Diputación Foral de Álava, que se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre.

Hurtado ha afirmado que su partido afronta este curso político "con mucho trabajo por delante y con la ambición de seguir fortaleciendo el proyecto socialista en Álava".

Tenemos equipos sólidos, un partido unido y una presencia en todas las instituciones que nos permite transformar nuestras propuestas en políticas que mejoran la vida de los alaveses y alavesas", ha señalado.

La Ejecutiva Provincial también ha analizado el acuerdo alcanzado entre PSE- EE y PNV sobre las medidas fiscales que conformarán un marco común para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, después de las negociaciones mantenidas entre ambas formaciones durante los últimos meses.

Los socialistas alaveses han valorado el acuerdo, al considerar que "garantiza que las decisiones fiscales se adopten desde el diálogo entre los socios de gobierno y preservando un marco de armonización entre los tres territorios, evitando que cada Hacienda Foral avance de manera unilateral". El PSE ha subrayado que han logrado introducir "cambios sustanciales" respecto a las propuestas iniciales.

"PLANTEAMIENTOS AL DICTADO"

Hurtado ha recordado que el pasado mes de junio ya advirtió, en referencia a la propuesta inicial de reforma impulsada por la Diputación de Bizkaia, de que el PSE "no estaba dispuesto a aceptar planteamientos al dictado de nadie, porque las decisiones sobre la fiscalidad alavesa no pueden venir impuestas desde otros territorios".

En este sentido, ha afirmado que el acuerdo logrado con el PNV El "garantiza que las medidas fiscales sean fruto de la negociación entre PSE-EE y PNV, preservando la armonización fiscal entre los tres territorios e incorporando las prioridades defendidas por los socialistas".

"PRIORIDADES SOCIALISTAS"

Además, ha señalado que las nuevas medidas "garantizan que las aprobadas en la reforma fiscal del año 2025, con marcado sello socialista, sigan generando efectos positivos". "Dijimos que, si había nuevas medidas fiscales, debían ser fruto del acuerdo y debían incorporar también las prioridades socialistas; y eso es lo que hemos conseguido después de un verano de negociación", ha subrayado.

El líder de los socialistas alaveses ha manifestado que la negociación del PSE "ha permitido equilibrar las medidas de impulso al tejido productivo con criterios de progresividad, límites, control y evaluación, además de incorporar avances relacionados con el empleo de calidad, los cuidados o la vivienda".

Según ha señalado, "una política fiscal útil debe contribuir al crecimiento económico, al mismo tiempo que incrementa el bienestar y garantiza la igualdad de oportunidades".

"Creemos en una fiscalidad que contribuya al desarrollo económico y ayude a nuestras empresas a crecer y generar empleo, siempre desde el equilibrio y el interés general", ha indicado, para añadir que se ha logrado "un buen acuerdo, con medidas positivas para Álava", y que tratarán de "sumar consensos" para que las medidas acordadas con el PNV salgan adelante en las Juntas Generales.