PSE rechaza "el falso dilema" de derecha y extrema derecha y defiende que "sostenibilidad e igualdad son compatibles"

Jornada "Movilidad sostenible, garantía de igualdad" organizada por el PSE-EE en Vitoria - PSE-EE

VITORIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha rechazado el "falso dilema" de "los profetas del apocalipsis", la derecha y extrema derecha, y ha defendido que "sostenibilidad e igualdad son perfectamente compatibles". Además ha reivindicado el autogobierno "para impulsar una movilidad sostenible que supone "igualdad, justicia y cohesión social".

El PSE-EE ha celebrado este sábado en Vitoria la jornada "Movilidad sostenible, garantía de igualdad" en la que han participado el secretario general de los socialistas alaveses y cabeza de lista al Congreso por Álava, Javier Hurtado, la alcaldesa, Maider Etxebarria, y el teniente de diputado general y diputado de Movilidad Sostenible, Jon Nogales. El acto ha sido clausurado por Eneko Andueza.

Durante su intervención, Andueza se ha mostrado convencido de que, "a pesar de lo que dicen los profetas del apocalipsis, sostenibilidad e igualdad son perfectamente compatibles". "Muchas veces nos dicen que no lo es. Y claro, que son perfectamente compatibles. Eso es un falso dilema que algunos, especialmente en la derecha y en la extrema derecha, nos ponen en el centro de un debate", ha señalado.

A su juicio, la "evidencia empírica" apunta a "justo lo contrario". "Las políticas más sostenibles suelen ser también las más inclusivas. Por ejemplo un transporte público potente (...) que favorece la cohesión social y aumenta las oportunidades", ha dicho.

Eneko Andueza se ha referido tanto al nuevo Topo de Donostialdea como a la ampliación del tranvía de Zabalgana, en Vitoria-Gasteiz, como "ejemplos del impulso socialista a una movilidad más equitativa y sostenible".

"La movilidad sostenible no va solo de coches, buses o carreteras. Va de garantizar que una persona pueda acceder a un empleo, a unos estudios o a un servicio público con independencia de dónde viva", ha defendido.

En su opinión, estos proyectos demuestran que el PSE-EE está utilizando el autogobierno "para mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía vasca". Por ello, ha defendido que "las herramientas que otorga el Estatuto de Gernika deben utilizarse para dar respuesta a las demandas que verdaderamente preocupan a la sociedad vasca".

"El autogobierno sirve para que una trabajadora llegue antes a su empleo. Para que un estudiante pueda acceder a la formación que desea. Para que una empresa sea más competitiva. Y sirve para que una familia tenga más oportunidades sin verse obligada a abandonar el lugar donde quiere vivir", ha manifestado.

Por otra parte, ha asegurado que no puede permitirse la existencia de "territorios de primera y de segunda" y, en este punto, ha destacado la estrategia del Departamento que dirige Susana García Chueca para evitar ese "contexto desfavorecedor". "Se trata de convertir a Euskadi en un país más competitivo, más innovador y mejor preparado para afrontar los desafíos del futuro", ha dicho.

Eneko Andueza también ha citado otros proyectos que desarrolla el Departamento de Movilidad Sostenible en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa como la adjudicación del ramal del tranvía a Mariturri en Vitoria-Gasteiz, el avance en la construcción de las líneas 4 y 5 del metro de Bilbao o el derribo del viaducto de Antxo, que "pretende facilitar la conectividad urbana e impulsar la regeneración paisajística".

Según ha apuntado, son proyectos que "ayudan a construir una Euskadi donde desplazarse entre municipios sea cada vez más sencillo" y en la que el lugar de residencia "no suponga una barrera para desarrollar un proyecto de vida". "Porque se trata de convertir a Euskadi en un país más competitivo, más innovador y mejor preparado para afrontar los desafíos del futuro", ha valorado.

ELECCIONES GENERALES

Javier Hurtado, que ha presentado y moderado la mesa redonda, ha advertido de la importancia de la movilidad sostenible "también ante la convocatoria de las elecciones generales". El líder de los socialistas alaveses ha asegurado que tiene "muy claro" que la movilidad sostenible "no puede ser un privilegio de unos pocos".

"Cuando hablamos de movilidad hablamos de igualdad de oportunidad, de derechos y de calidad de vida. La movilidad tiene que ser un derecho al alcance de todos y de todas", ha señalado.

Ha advertido, en este sentido, que "esto también" se juega el próximo 29 de noviembre, "seguir avanzando con el modelo del gobierno socialista que amplia derechos y apuesta por la igualdad de oportunidades o el modelo del PP y Vox de involución y retroceso".

El cabeza de lista por Álava para las elecciones generales se ha mostrado convencido de que "también al hablar de transporte y movilidad las diferencias a la hora de gobernar se hacen evidentes".

Ha apuntado a lugares "donde gobiernan" PP y Vox, en los que han eliminando carriles bici "como han hecho en Elche, Valladolid o Gijón, anulando planes de movilidad, y olvidándose por completo de la salud de los ciudadanos y la calidad del aire atacando las zonas de bajas emisiones". "No, no es lo mismo que gobernemos unos o gobiernen otros. No, no todos los políticos somos iguales", ha defendido.

Por su parte, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha destacado las consecuencias positivas sobre la regeneración urbana de determinados proyectos, como los de la calle los Herrán o en el entorno de la implantación del tranvía.

La regidora ha querido transmitir "un mensaje muy claro" al defender que "la apuesta por la movilidad sostenible y el transporte público ya no puede entenderse únicamente como una manera de proteger el planeta o de conectar lugares".

"También es un motor de regeneración urbana; solo hay que ver cómo cambian las calles al implantar el tranvía o cómo ha quedado el bulevar de Los Herrán, y una herramienta de justicia social", ha señalado.

Además, ha defendido el derecho de todos los vecinos de Vitoria a utilizar "con comodidad" una alternativa al vehículo privado, como el transporte público o la bicicleta, y ha recordado que la capital alavesa "debe responder a su condición de referente medioambiental".

"Lo que trasladamos al ciudadano o ciudadana es lo siguiente: no importa el barrio en el que vivas, tu poder adquisitivo o si tu bicicleta no es la mejor del mercado: tienes derecho a moverte por la ciudad de una manera cómoda y segura con una alternativa al vehículo privado", ha explicado.

Jon Nogales ha subrayado la "creciente aceptación" del transporte público en el territorio alavés, que ha atribuido al esfuerzo del Departamento de Movilidad.

Según ha cifrado, el número de personas usuarias de Alavabus y Transporte Comarcal ha aumentado un 62% en los tres últimos años, "un crecimiento que nace de entender el transporte público como un derecho ciudadano y un compromiso político para poner las políticas de movilidad entre las prioridades de la acción foral".

A su juicio, este compromiso, "marca socialista", se plasma en un incremento en ese periodo del 50% de los recursos destinados a Alavabus y Transporte Comarcal "para ofrecer más y mejores servicios a la ciudadanía, más frecuencias, refuerzos en horas punta, servicios nocturnos y unas tarifas atractivas con bonificaciones de hasta el 67%", ha argumentado".

Además, ha apuntado que continuarán "esta senda" para "seguir avanzando" mediante la renovación de las principales concesiones de Alavabus, "con más plazas y nuevos autobuses más cómodos, modernos y eficientes", y el desarrollo de la Red de Vías Ciclistas "con el impulso de las vías Elciego/Laguardia y Vitoria-Gasteiz/Nanclares".